納巴谷亞裔電影節 串聯美食、酒莊與社區文化

納巴谷亞裔電影節主辦單位及贊助商合照，IW Group創始人Bill Imada(右二)。(記者王子涵╱攝影)

第二屆納巴谷亞裔電影 節（Napa Valley Asian American Film Festival，NVAAFF）6日至7日於納巴谷學院登場。電影節持續以電影為媒介，放大真實而多元的亞洲與亞裔聲音，並透過與當地餐廳、酒莊、工匠、小商家及納帕谷學院社群的合作，進一步強化地方文化連結與社區凝聚力。

電影節共同創辦人、IW Group創始人伊馬達（Bill Imada）對本報表示，與首屆相比，本屆特別邀請更多亞裔酒莊業者與小型品牌參與，涵蓋華裔、韓裔、日裔 與印度裔社群，包括壽司、飯糰、珍珠奶茶、爆米花等攤位，兩天活動約有10至12家業者輪番進駐。「我們不只是在慶祝電影，也在慶祝美食文化、科技，以及它們如何在社區中彼此交會。」

談及亞裔敘事的重要性，Bill Imada指出，亞裔是全美成長最快的族群之一，遍布50州，並在經濟、科技與文化領域扮演關鍵角色；從科技公司到電影創作，亞裔社群正持續擴大其影響力。

除會場內的市集活動外，電影節亦與納巴谷多家餐廳合作，安排影人與來賓走訪當地亞裔餐飲空間，從亞洲融合料理到越南 、菲律賓與中式餐廳，讓文化交流延伸至城市日常。

今年電影節聚焦「亞裔女性在電影中的角色與影響力」，並邀請日裔導演HIKARI擔任客座策展人。她執導的開幕片「日租家庭」（Rental Family），由奧斯卡影帝布蘭登費雪(Brendan Fraser)主演，成為本屆電影節焦點。

越南影壇傳奇喬清（Kiều Chinh）則獲頒「終身電影勇氣傳承獎」，表彰其橫跨數十年的演藝生涯。她曾演出「喜福會」（The Joy Luck Club），近年亦現身The Sympathizer與Dope Thief，影展並特別放映其早期作品「Warrior, Who Are You?」向其藝術成就致敬。

主辦單位已於納巴谷學院設立2萬5000元獎學金基金，並投入葡萄酒教育中心，鼓勵更多亞裔青年投入影像、藝術與酒莊相關產業。