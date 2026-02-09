我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

納巴谷亞裔電影節 串聯美食、酒莊與社區文化

記者王子涵／舊金山報導
納巴谷亞裔電影節主辦單位及贊助商合照，IW Group創始人Bill Imada(右二)。(記者王子涵╱攝影)
納巴谷亞裔電影節主辦單位及贊助商合照，IW Group創始人Bill Imada(右二)。(記者王子涵╱攝影)

第二屆納巴谷亞裔電影節（Napa Valley Asian American Film Festival，NVAAFF）6日至7日於納巴谷學院登場。電影節持續以電影為媒介，放大真實而多元的亞洲與亞裔聲音，並透過與當地餐廳、酒莊、工匠、小商家及納帕谷學院社群的合作，進一步強化地方文化連結與社區凝聚力。

電影節共同創辦人、IW Group創始人伊馬達（Bill Imada）對本報表示，與首屆相比，本屆特別邀請更多亞裔酒莊業者與小型品牌參與，涵蓋華裔、韓裔、日裔與印度裔社群，包括壽司、飯糰、珍珠奶茶、爆米花等攤位，兩天活動約有10至12家業者輪番進駐。「我們不只是在慶祝電影，也在慶祝美食文化、科技，以及它們如何在社區中彼此交會。」

談及亞裔敘事的重要性，Bill Imada指出，亞裔是全美成長最快的族群之一，遍布50州，並在經濟、科技與文化領域扮演關鍵角色；從科技公司到電影創作，亞裔社群正持續擴大其影響力。

除會場內的市集活動外，電影節亦與納巴谷多家餐廳合作，安排影人與來賓走訪當地亞裔餐飲空間，從亞洲融合料理到越南、菲律賓與中式餐廳，讓文化交流延伸至城市日常。

今年電影節聚焦「亞裔女性在電影中的角色與影響力」，並邀請日裔導演HIKARI擔任客座策展人。她執導的開幕片「日租家庭」（Rental Family），由奧斯卡影帝布蘭登費雪(Brendan Fraser)主演，成為本屆電影節焦點。

越南影壇傳奇喬清（Kiều Chinh）則獲頒「終身電影勇氣傳承獎」，表彰其橫跨數十年的演藝生涯。她曾演出「喜福會」（The Joy Luck Club），近年亦現身The Sympathizer與Dope Thief，影展並特別放映其早期作品「Warrior, Who Are You?」向其藝術成就致敬。

主辦單位已於納巴谷學院設立2萬5000元獎學金基金，並投入葡萄酒教育中心，鼓勵更多亞裔青年投入影像、藝術與酒莊相關產業。

亞裔電影 越南 日裔

上一則

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

下一則

超級盃效應／李維球場周邊交通堵塞 停車費飆至300元

延伸閱讀

「世紀血案」製作公司曾推電影談319槍擊 也未訪談當事人

「世紀血案」製作公司曾推電影談319槍擊 也未訪談當事人
37屆世界亞裔小姐選美總決賽 同台選出亞裔夫人與小小姐

37屆世界亞裔小姐選美總決賽 同台選出亞裔夫人與小小姐
首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片
農曆年前大掃除 運輸部鼓勵也打理公共空間與社區環境

農曆年前大掃除 運輸部鼓勵也打理公共空間與社區環境
免費社區心肺復蘇術中文小課堂 將在蒙哥馬利華夏中文學校舉辦

免費社區心肺復蘇術中文小課堂 將在蒙哥馬利華夏中文學校舉辦

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差