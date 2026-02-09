硅谷亞藝中心壽蘇雅集登場 跨越千年致敬蘇東坡

我的頻道

記者周喆╱聖塔克拉拉報導
壽蘇展雅集上的古琴表演增添文化氣息。(記者周喆╱攝影)
壽蘇展雅集上的古琴表演增添文化氣息。(記者周喆╱攝影)

如果投票評選人氣最高的中國古代文人，蘇東坡一定能贏得許多選票。北宋大文豪蘇東坡不僅在詩詞書畫藝術上具有極高造詣，留下許多經典之作，而且還是一位美食家，為後人留下「東坡肉」、「東坡豆腐」、「東坡肘子」等佳餚。作為政府官員，蘇東坡為民做了很多好事，留下杭州蘇堤的傳說。他為人幽默豁達，勇於直面人生，1000多年來一直是中國文人的精神偶像。

為蘇東坡慶壽而舉辦雅集，是中國文人社會延續數百年的文化傳統。農曆臘月十九為蘇東坡誕辰，明清以來，文人多於此日舉行「壽蘇會」，以書畫、詩文與雅集形式追思其人格風範與藝術精神。承續這一傳統，由硅谷亞洲藝術中心主辦、「東山所藏」協辦的「壽蘇展」特展及雅集，於6日至8日舉行，向這位跨越千年的文化巨人致敬。

本次壽蘇展展出近30幅蘇東坡相關展品，都來自聖塔克拉拉大學教授劉芃和硅谷亞洲藝術中心的藏品。

劉芃表示，他是湖北黃岡人，蘇東坡曾被貶至黃岡五年。他一直非常喜歡蘇東坡，以前天天去逛的一家書店，就是蘇東坡得名的「東坡」舊址。他收藏很多蘇東坡相關的書畫。現在正逢臘月十九蘇東坡生日，他與硅谷亞洲藝術中心館長舒建華一拍即合，決定籌辦這次壽蘇會特展及雅集。

劉芃說，蘇東坡的偉大在於他是一個非常豐滿的形象，嘻笑怒罵皆成文章。他的詩詞書畫文章都非常厲害，被貶黃州期間，蘇東坡的文采達到最高峰，集老莊、禪宗及中國文人傳統於一體。更重要的是他在黃州期間實現了與自己的和解，能非常享受生活，從日常一草一木中找到生活本真的意義，是值得現代人學習的最大亮點。

舒建華表示，過去3000年歷史中有3個建構中國人心靈世界的靈魂工程師，從11世紀到20世紀是蘇東坡，從1世紀到10世紀是六祖惠能，從公元前10世紀到公元元年是莊子。「如果沒有這3個人，中國人活得不知道有多痛苦」。

史丹福大學教授艾朗諾等出席壽蘇雅集，會上邀請貴州省古琴學會終身會員、柏克萊加大數據分析碩士鄭沛演奏古琴，北加州漢服社劉伯潤特別穿上宋代服飾扮演蘇東坡。

硅谷亞洲藝術中心主辦、「東山所藏」協辦「壽蘇展」特展及雅集，向蘇東坡這位跨越千年...
硅谷亞洲藝術中心主辦、「東山所藏」協辦「壽蘇展」特展及雅集，向蘇東坡這位跨越千年的文化巨人致敬。(記者周喆╱攝影)

