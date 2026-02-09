聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

馬漢在咨文中繼續強調了聖荷西市在其「回歸基礎」議程下的進展，並表示聖荷西的成就可以成為加州未來發展的典範。(美聯社)

即將全力投入加州 州長競選之際，聖荷西 市長馬特馬漢（Matt Mahan）7日發表可能是他最後一次的市情咨文。他在咨文中繼續強調了聖荷西市在其「回歸基礎」議程下的進展，並表示聖荷西的成就可以成為加州未來發展的典範。

聖荷西信使報報導，在San Pedro廣場舉行的超級盃慶祝活動背景下，馬漢將今年的年度市情咨文重點放在了聖荷西市在解決遊民 和公共安全問題上取得的成就，以及市政廳的政策決策如何幫助解決因建築成本上漲和利率高企而停滯不前的住房項目。

「三年前我就向你們承諾過：明確的目標和清晰的進展衡量標準，」馬漢說， 「在這些領域，聖荷西一直走在前列。現在，我們需要加倍努力，加強責任落實，讓聖荷西的故事激勵加州其他地區效仿我們的做法。」

馬漢在市議會的短暫任期內，先是在2020年擔任第十區議員，隨後於2022年宣誓就任市長。他一直強調聖荷西需要縮小關注範圍，並切實解決居民最迫切的需求。

最近發布的一份報告中，聖荷西年度社區調查的參與者中，59%的人表示對市政府提供的服務整體表現感到滿意。這一數字比前一年提高了7%。報告也指出，幾乎所有領域都取得了廣泛的進展。

「我為聖荷西在短短幾年內的巨大進步感到無比自豪，你們對我們共同未來的願景也令我深受鼓舞，」主持當天活動的名人堂足球明星、聖荷西本地人(Brandy Chastain)說。。

根據聖荷西市的年度社區調查，遊民問題一直是並將繼續是居民最關心的問題。 65%的受訪者認為該市在解決遊民問題上的表現不佳或非常差。

馬漢就職時曾表示，當時約有5500名居民居住在露營地，因為該市的收容系統只有400張床位。儘管最新的統計顯示，至少有6503名居民無家可歸，但情況已經有所改變，因為該市已大幅增加對收容系統的投入，使無家可歸率下降了近三分之一。

馬漢盛讚聖荷西重新奪回了「全美最安全大城市」的稱號，以及市警察局100%的兇殺案破案率。由於全國各地的移民執法行動在當地引發了恐慌，市長讚揚了市議會推動立法，禁止執法人員佩戴口罩，並禁止聯邦特工使用市屬設施開展行動。

住房負擔能力仍然是當地的一個主要問題。馬漢說：「我們對提交給市議會的每一個項目都予以批准，但我們自身的流程實際上卻在拒絕房屋建築商。因此，我們修改了流程，降低了費用，制定了鼓勵在合理地點建設的激勵措施，並簡化了審批流程，從而真正實現了住房建設。」