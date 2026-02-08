人口普查：千禧世代 舊金山最集中

我的頻道

編譯組╱綜合報導
舊金山是美國千禧世代最集中的城市之一。（本報檔案照）
舊金山是美國千禧世代最集中的城市之一。（本報檔案照）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山這個愈來愈被20多歲的Gen Zers（Z世代）避開的地方，卻為千禧世代（millennials）所主宰。根據美國人口普查（U.S. Census）數據，它是美國最具千禧年氣息的地方之一。

截至2024年，27%的舊金山縣居民年齡在30至44歲之間，大致屬於千禧世代（1981年至1995年出生的人）。這27%是該市任何15歲年齡組中最大的比例，這也意味著，作為一個縣，舊金山在人口超過50萬的縣中排名第4。

它也是加州唯一躋身全國10大千禧之鄉的縣，與科羅拉多州的丹佛縣（Denver County）、華盛頓特區和新澤西州的哈德遜縣（Hudson County）並列。緊隨其後的是德州的崔維斯縣（Travis County）、俄勒岡州（Oregon）的蒙諾瑪縣（Multnomah County）和華盛頓州的國王縣（King County）。

這些地方有什麼共同點？總的來說，這些縣歷史上一直是自由的，甚至是反文化的地區，最近已經過渡到技術就業中心。

千禧世代，2014年是20多歲和30出頭，2024年是30多歲和40出頭，似乎對舊金山有著濃厚的興趣。2014年，20至34歲的千禧世代占舊金山居民的29%。隨著這一代人的老齡化，他們在人口中所占的比例變化也不大，下降了不到兩個百分點。

這種穩定性並不總是一致的。例如，在過去的10年中，丹佛的這一代居民的比例幾乎沒有變化。但是華盛頓特區的份額則下降了超過3個百分點，國王縣的份額增長了近3個百分點。

但似乎千禧世代並不特別喜歡住在這些大城市，2014年，也就是最新數據發布的10年前，舊金山30歲至44歲的人口比例實際上是大縣中最高的，與2024年相同，為27%。這兩年，許多其他縣也有很多30多歲的人。

更具戲劇性的是，與更年輕的居民相比，這些地區中的一些地區不知以何方式留住了30多歲和40多歲的人。舊金山和華盛頓都出現了最大的變化，37歲和20多歲的人，也就是今天的Z世代，在這兩個地方都下降了3個百分點。與此同時，幾乎在所有地方，30多歲和40出頭的人的比例都在上升。

舊金山已是老齡化的地方，與其他千禧世代聚集的地方另有一個不同：30歲以下的居民最少，而嬰兒潮一代和老年居民最多。

舊金山是美國千禧世代最集中的城市之一。（本報檔案照）
舊金山是美國千禧世代最集中的城市之一。（本報檔案照）

