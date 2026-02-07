山景城通過新公園與休閒策略規畫 10年內將擴建數個公園

山景城即將通過新的公園與休閒戰略規劃，未來10年內擴建並改善市內公園、開放空間及步道系統的可達性，圖為山景城公園的照片。(記者江碩涵／攝影)

據「聖荷西 焦點報」（San Jose Spotlight）報導，山景城（Mountain View）即將通過一項新的公園與休閒策略規畫，該計畫旨在未來十年內擴建並改善市內公園、開放空間及步道系統的可達性，尤其關注服務不足的社區。

上周提交市議會的該計畫，為滿足居民當前及未來的公園用地與休閒需求繪製了路線圖。這已被列為該市重點優先事項。

然而變革代價高昂。市政工作人員估算，要實現新增87英畝公園用地的目標，預計需耗資約12億美元。該數字基於當前人口規模測算，未考慮未來增長因素。

據議會報告顯示，為彌補資金缺口，市政府正考慮將增稅提案納入11月公投 議程，但尚未作出最終決定。

2024年，選民通過了市政府提議的稅收措施，該措施部分用於支持公園建設、開放空間及生物多樣性計畫。

1月27日的會議為議員們提供了審議策略規畫的機會。這份近300頁的文件包含50項行動計畫，預計將於五月提交議會最終審議通過。

山景城現有46座公園及學校運動場，其中35處屬市政所有，11處與Whisman學區 簽訂聯合使用協議。該市歷來以每千名居民配備3英畝公園綠地為目標，目前實際達到4.74英畝/千人的水平。

但若將North Bayshore區（含750英畝的區域性休閒場所Shoreline Park）排除在計算範圍外，該指標將降至每千居民1.94英畝。全市公園用地分布也存在不均衡現象，Rengstorff、Thompson、Sylvan Dale及Central Stierlin等區域的公園用地不足每千人1.5英畝。

市議會對公園及休閒計畫表示強烈支持，但對資金限制表示擔憂。

為籌集資金，市政府計畫調整公園及休閒活動收費標準，同時維持特定項目與服務的補貼政策。市政府還將評估並調整要求開發商向市政捐贈的公園用地面積，以及開發商選擇不提供土地時需繳納的替代費用。

議員還建議市政府應就私有公共開放空間（POPO）提供更清晰的指導方針。這類空間如廣場、露台等雖由私營實體所有，但可供社區使用。市議會定於2月24日討論這些議題。

議員們鼓勵工作人員將生物多樣性明確納入公園與休閒策略計畫的目標。目前市政府正單獨制定生物多樣性與城市森林規畫，預計將於六月提交議會表決通過。