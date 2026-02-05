農曆年逛金山華埠 花園角廣場停車場第1個小時免費

農曆新年逛舊金山方便，華埠停車首小時免費。（記者李怡╱攝影）

迎接2026年農曆新年，舊金山市府宣布在華埠 推出一項貼近民生的便利措施：花園角廣場停車場（Portsmouth Square Garage）在年節慶祝期間，提供首小時免費停車，讓民眾更輕鬆進城逛街、吃飯、看表演，也為在地商家帶來人潮。

市府說明，首小時免費停車適用期間為2月8日至3月8日，超過一小時後將依照常收費，免費MUNI服務日也將配合花車遊行推出。相關細節將於活動前陸續公布。市府呼籲民眾把握機會，趁年節走進華埠、熱鬧過新年。

市府表示，花園角廣場停車場位於華埠核心，走幾步就能到餐館、雜貨店、廟宇與活動場地。這項免費停車措施，目的就是降低交通門檻，讓家庭、長者與外地遊客都能，安心感受年味。

市議會預算主席陳詩敏表示，最早是在疫情 後、社區需要復甦時啟動，希望把居民與遊客重新帶回北美最大規模的農曆新年慶典與花車遊行。「今年迎接馬年，大家出門更方便，不只是來慶祝，也是在支持華埠與市中心的回溫。」

第三區市議員李爾德指出，農曆新年每年吸引數以萬計遊客，對華埠小商家與市中心觀光 都有實質幫助。他感謝陳詩敏推動此措施，並邀請民眾3月7日一起參加農曆新年花車遊行。

停車場建於1962年，最初由華埠商界集資興建，是為社區而生的設施。歷年的免費停車能減少出門負擔，帶動人流，讓更多家庭願意走進華埠、支持小商家，對商戶來說，就是最直接的幫助。