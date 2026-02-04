山景城警方：聯邦機構未經許可存取Flock Safety車牌數據

我的頻道

山景城訊
山景城警方稱聯邦機構未經許可，訪問了Flock Safety自動車牌識別系統中攝影機的資料。(山景城警局臉書)
聯邦機構於2024年訪問了山景城Flock Safety自動車牌識別系統中攝影機的資料。山景城警察局(MVPD)稱，此事未經其「許可或知情」。因此，局長坎菲爾德（Mike Canfield）決定關閉這些攝影機，等待市議會的進一步指示。

聖荷西信使報報導，坎菲爾德2日在聲明中表示：「經過慎重考慮和深思熟慮，我做出了這個決定。雖然Flock Safety試點項目在提升我們保護社區和協助破案的能力方面展現出了明顯的價值，但我個人已不再信任這家供應商。」

坎菲爾德說：「和你們中的許多人一樣，得知Flock Safety未能滿足市政府關於數據訪問控制和透明度的要求，我深感失望。」

Flock Safety公司未回覆信使報就此事尋求評論的訊息。

山景稱警方上周五發表聲明稱，他們是透過一項自行發起的審計發現此事的。 2024年8月至11月期間，聯邦機構透過Flock Safety公司啟用的「全國範圍」搜尋功能存取了該市的監控系統，取得了其中一台攝影機的數據。

警方表示：「該功能是在未經MVPD許可或知情的情況下啟用的。」

警方表示，Flock Safety公司沒有保留這四個月期間的記錄，這意味著該公司無法確定對山景城數據的搜索是否導致了車牌資訊的洩露。

審計還發現，該公司未啟用「全州範圍」搜尋功能。根據警方的說法，Flock Safety 的這項功能允許加州執法機構訪問該市30個自動車牌識別攝影機（ALDR）中的29個，而這些機構並未獲得MVPD的批准。

警方表示，在發現問題後，他們於1月5日立即禁用了該設定。「這是Flock Safety的系統故障。」 並補充說，在項目啟動之初，警方「與Flock Safety密切合作，設計了一個嚴格禁止州外數據共享的模型，並確保任何獲得山景城數據訪問權限的機構都經過警察局長或其指定人員的批准。」

「我們對資料外洩的方式感到憤怒和失望，並對此深表歉意，」山景城警方表示。

著名的反監控倡導者霍弗（Brian Hofer）去年底曾起訴屋崙市，指控該市警察局不當分享了大量車牌識別信息給美國移民和海關執法局。

他表示，山景城警方這項聲明令人深感不安。並強調，山景城警察局長的揭露凸顯了各市更頻繁地審計其係統的必要性。

「我們把數據隨意發布，卻不了解其運作方式，沒有人關注，警察也不關心資料隱私，結果就發生了這樣的事，」霍弗說。他說，考慮到如今每天讀取的車牌數量比十年前多得多，而且人工智慧經常被用於梳理這些數據，這種情況就更加令人擔憂。

「危害的規模更大，而且發生得更快，」霍弗說。

據山景城警方稱，Flock Safety公司已向警方保證，其系統已得到改進，並且不再允許任何加州以外的訪問權限共享。

加州 屋崙 聖荷西

