我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

山景城市中心店舖空置率高 市府推快閃店計畫吸引人潮

編譯林思牧／綜合報導
山景城市中心的Castro Street，極有小鎮風情的魅力。(谷歌地圖)
山景城市中心的Castro Street，極有小鎮風情的魅力。(谷歌地圖)

山景城市中心店舖空置率頗高，市政府最近推出快閃店計畫，希望能注入活力、吸引人潮。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，最近一個周六下午，在山景城市中心Castro Street街上，餐廳的戶外座位坐滿了人，狗和牠們的主人在人行道上漫步等候。就在「別吃我」（Don′t Eat Me）快閃店開門後，人們便湧入店內。

這家快閃店最近在一處先前空置的店面開業，出售灣區藝術家的原創藝術品、文具、服裝、配件和家居裝飾品。「別吃我」是山景城市政府與MOMENT公司合作的成果。MOMENT是一家致力於透過實體店面計畫幫助小型企業發展的公司。

「透過創業和小型企業啟動空置的店面，對市中心來說真的有很多好處，」山景城經濟活力經理羅特拉（Amanda Rotella）說，「我們真心認為這是一個注入新活力、吸引新客流、引入新企業和創業精神的機會，並希望它能吸引外地遊客來到山景城市中心，體驗一些新事物。 」

「別吃我」快閃店是MOMENT在山景城的首個裝置藝術項目，由四位各自擁有小型企業的藝術家合作打造，他們分別是Art by Julia、Notebeans Stationery、Derptiles和Karepango。該店自聖誕節前周末起已有限地開放，預計在2月7日開幕慶典之後將延長營業時間。

據Notebeans Stationery的藝術家Madeline Liu稱，「Don′t Eat Me」這個名字的由來是因為它「既有趣又沒有實質意義。我們都非常喜歡這種巧妙和無厘頭的幽默，所以我們想，為什麼不用「別吃我」這樣的名字來吸引你的注意力呢？」

羅特拉表示，對這座城市而言，快閃店計畫只是其填補空置空間、打造「繁榮」市中心的眾多舉措之一。2024年市議會通過了一項經濟活力策略，旨在提升山景城的商業環境。目前，市政府工作人員正努力與當地業主建立聯繫，以便更好地了解他們面臨的挑戰，並為他們未來的發展提供支援。

羅特拉說：「市中心是我們城市的心臟，我們真心希望它繁榮昌盛、充滿活力，不僅吸引本地居民，也吸引外地遊客。」

聖誕節 灣區 聖荷西

上一則

慈濟基金會北加分會TCML揭牌 推廣華語文教學

下一則

AI工程師沒時間戀愛 成金山最搶手單身貴族

延伸閱讀

超級盃前夕 ICE部署李維體育場

超級盃前夕 ICE部署李維體育場
山景城市府華語公民領導學院開放報名 全程免費

山景城市府華語公民領導學院開放報名 全程免費
6個月大、營養不良的海獅 在山景城停車場獲救

6個月大、營養不良的海獅 在山景城停車場獲救
南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍

南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍
迎接超級盃 矽谷山景城辦球迷嘉年華

迎接超級盃 矽谷山景城辦球迷嘉年華

熱門新聞

加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗