山景城市中心店舖空置率高 市府推快閃店計畫吸引人潮

山景城市中心的Castro Street，極有小鎮風情的魅力。(谷歌地圖)

山景城市中心店舖空置率頗高，市政府最近推出快閃店計畫，希望能注入活力、吸引人潮。

聖荷西 焦點(San Jose Spotlight)報導，最近一個周六下午，在山景城市中心Castro Street街上，餐廳的戶外座位坐滿了人，狗和牠們的主人在人行道上漫步等候。就在「別吃我」（Don′t Eat Me）快閃店開門後，人們便湧入店內。

這家快閃店最近在一處先前空置的店面開業，出售灣區 藝術家的原創藝術品、文具、服裝、配件和家居裝飾品。「別吃我」是山景城市政府與MOMENT公司合作的成果。MOMENT是一家致力於透過實體店面計畫幫助小型企業發展的公司。

「透過創業和小型企業啟動空置的店面，對市中心來說真的有很多好處，」山景城經濟活力經理羅特拉（Amanda Rotella）說，「我們真心認為這是一個注入新活力、吸引新客流、引入新企業和創業精神的機會，並希望它能吸引外地遊客來到山景城市中心，體驗一些新事物。 」

「別吃我」快閃店是MOMENT在山景城的首個裝置藝術項目，由四位各自擁有小型企業的藝術家合作打造，他們分別是Art by Julia、Notebeans Stationery、Derptiles和Karepango。該店自聖誕節 前周末起已有限地開放，預計在2月7日開幕慶典之後將延長營業時間。

據Notebeans Stationery的藝術家Madeline Liu稱，「Don′t Eat Me」這個名字的由來是因為它「既有趣又沒有實質意義。我們都非常喜歡這種巧妙和無厘頭的幽默，所以我們想，為什麼不用「別吃我」這樣的名字來吸引你的注意力呢？」

羅特拉表示，對這座城市而言，快閃店計畫只是其填補空置空間、打造「繁榮」市中心的眾多舉措之一。2024年市議會通過了一項經濟活力策略，旨在提升山景城的商業環境。目前，市政府工作人員正努力與當地業主建立聯繫，以便更好地了解他們面臨的挑戰，並為他們未來的發展提供支援。

羅特拉說：「市中心是我們城市的心臟，我們真心希望它繁榮昌盛、充滿活力，不僅吸引本地居民，也吸引外地遊客。」