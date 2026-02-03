我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
二手收購店2nd STREET進駐南灣。（記者龔玥／攝影）
二手收購店2nd STREET進駐南灣。（記者龔玥／攝影）

日本知名二手時尚連鎖品牌2nd STREET上周五進駐南灣，在聖荷西開設全新門店，吸引不少喜愛二手服飾與日系潮流的民眾關注。這也是2nd STREET在灣區布局的重要一站，象徵日本二手時尚文化持續向北加州擴展。

2nd STREET隸屬於日本GEO集團，創立於1996年，以「循環時尚」為核心理念，主打高品質二手服飾、包包、鞋履及生活用品。品牌在日本擁有超過800家門市，並在美國多個城市設點，深受年輕族群與環保消費者喜愛。

2nd STREET聖荷西新店在開業初期採取「只收不賣」的營運模式。新店開幕後的第一階段，將專注於向社區民眾收購二手商品，包括服裝、鞋包及配件，藉此快速建立符合當地市場風格的商品庫存。預計約一周後，門店才會正式對外開放販售。

開業期間就有不少民眾帶著整理好的衣物前來試賣。有顧客表示，相較於直接丟棄或捐贈，2nd STREET提供了一個「讓東西再次被珍惜」的選擇，同時也能換取現金或購物點數，「對環保和荷包都比較友善。」不過，也有顧客在Google評價中分享不同看法，指出店家開出的收購價格相對保守，特別是若要出售精品或奢侈品牌商品，建議多比較幾家通路後再決定，以爭取更理想的回收價格。

未來正式開賣後，商品價格將依品牌、狀況與市場需求訂定，涵蓋平價日常穿搭到設計師品牌，適合學生、上班族與喜愛挖寶的消費者。除了服飾，部分門市也會引進生活雜貨與配件，打造完整的二手選物空間。

隨著永續消費與二手時尚在灣區逐漸成為主流，2nd STREET聖荷西店的開幕，也為當地零售市場注入新選項。

日本 聖荷西 灣區

上一則

灣區柏斯菲卡新規：短租房1年限制60晚

下一則

撞死舊金山1家4口 法官裁定維持華婦重罪指控

延伸閱讀

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級
聖荷西3級火警 2層樓空置建築陷火海

聖荷西3級火警 2層樓空置建築陷火海
聖荷西市長馬漢加入州長選戰 民主黨第9位競逐者

聖荷西市長馬漢加入州長選戰 民主黨第9位競逐者
聖荷西州大允跨性別選手參賽 川普政府點名違反教育法 要求道歉

聖荷西州大允跨性別選手參賽 川普政府點名違反教育法 要求道歉
與查克柏格是哈佛同窗 聖荷西市長馬漢宣布參選加州州長

與查克柏格是哈佛同窗 聖荷西市長馬漢宣布參選加州州長

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
華裔女孩Emma Ming Fuller出生後就被遺棄，在加州養父母的愛中成長。(示意圖；取自Unsplash.com)

從棄嬰到學霸 24歲華女經歷看哭網友 曾情緒失控、患暴食症

2026-01-27 01:19

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走