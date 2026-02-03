2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣

二手收購店2nd STREET進駐南灣。（記者龔玥／攝影）

日本 知名二手時尚連鎖品牌2nd STREET上周五進駐南灣，在聖荷西 開設全新門店，吸引不少喜愛二手服飾與日系潮流的民眾關注。這也是2nd STREET在灣區 布局的重要一站，象徵日本二手時尚文化持續向北加州擴展。

2nd STREET隸屬於日本GEO集團，創立於1996年，以「循環時尚」為核心理念，主打高品質二手服飾、包包、鞋履及生活用品。品牌在日本擁有超過800家門市，並在美國多個城市設點，深受年輕族群與環保消費者喜愛。

2nd STREET聖荷西新店在開業初期採取「只收不賣」的營運模式。新店開幕後的第一階段，將專注於向社區民眾收購二手商品，包括服裝、鞋包及配件，藉此快速建立符合當地市場風格的商品庫存。預計約一周後，門店才會正式對外開放販售。

開業期間就有不少民眾帶著整理好的衣物前來試賣。有顧客表示，相較於直接丟棄或捐贈，2nd STREET提供了一個「讓東西再次被珍惜」的選擇，同時也能換取現金或購物點數，「對環保和荷包都比較友善。」不過，也有顧客在Google評價中分享不同看法，指出店家開出的收購價格相對保守，特別是若要出售精品或奢侈品牌商品，建議多比較幾家通路後再決定，以爭取更理想的回收價格。

未來正式開賣後，商品價格將依品牌、狀況與市場需求訂定，涵蓋平價日常穿搭到設計師品牌，適合學生、上班族與喜愛挖寶的消費者。除了服飾，部分門市也會引進生活雜貨與配件，打造完整的二手選物空間。

隨著永續消費與二手時尚在灣區逐漸成為主流，2nd STREET聖荷西店的開幕，也為當地零售市場注入新選項。