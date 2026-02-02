我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

被指毒品活動據點 9商店遭金山市府取締

記者王子涵／舊金山報導
市府律師邱信福在新聞稿中指出，這些商店「長期成為毒品活動的聚集點，部分店家甚至直接販售非法毒品」。（記者王子涵╱攝影）
舊金山市府律師辦公室近日展開專項行動，針對為非法活動打掩護的商店進行取締，全市共有九家店鋪被關閉或正面臨驅逐程序。其中多數位於田德隆區（Tenderloin），被指實際上是「以便利店為名的賭博與毒品據點」。

市府律師邱信福（David Chiu）在新聞稿中指出，這些商店「長期成為毒品活動的聚集點，部分店家甚至直接販售非法毒品」。他強調，市府將持續動用法律工具，清理對社區安全造成嚴重威脅的場所。

本次受影響的9家店鋪包括：IG Mini Mart（512 Ellis街），Fullmoon Gift & More Inc.（258 Taylor街），Sing Sing Café（309 Hyde街），Tenderloin Market and Deli（200 Leavenworth街），US Smoke Shop（415 Ellis街），Family Corner Discounts（401 Ellis街），Ed’s Market（153 Turk街），EZ Dollar Discount Store（335 Jones街），SF Discount Market（238 Leavenworth街）。

市府律師辦公室表示，行動關鍵依據之一是2024年7月通過的「夜間安全條例」。該條例規定，田德隆區部分零售商（包括便利店）不得於午夜至清晨5時營業，但部分商家仍在禁令時段營運，因而成為執法重點。

執法過程中，舊金山警局（SFPD）對相關店鋪執行搜查令，查獲多項涉嫌非法物品，包括贓物、毒品與賭博機具。市府指出，在US Smoke Shop內查獲約1.7萬美元現金、5台賭博機及兩個手槍彈匣；EZ Dollar Discount Store則被指販售來自Trader Joe’s、Harbor Freight、Safeway、CVS等商家的失竊商品，現場另發現6台賭博機、帳本，以及以太陽能充電器、藍牙喇叭與Visa禮品卡作為獎品。

此外，警方在Family Corner Discounts查獲近51克甲基安非他命（冰毒），藏於展示架下方，並發現「數百支玻璃吸食管」對外販售。

市府指出，「夜間安全條例」目前仍屬試行計畫，原訂將於近期到期，市府正評估是否延長實施，並考慮擴大適用至其他治安問題嚴重的街區。

