出身金山 民謠歌手齊默曼喪生比利時住屋火災

出身舊金山 、享譽歐洲的民謠歌手塔克齊默曼（Tucker Zimmerman），在比利時一場房屋火災中不幸喪生，噩耗傳來令他的歌迷震驚。

舊金山紀事報報導，創作歌手齊默曼在比利時列日（Liège）附近的一場房屋火災中不幸去世，享壽84歲。他以質樸而富有想像力的民謠歌曲在歐洲擁有眾多忠實粉絲，晚年與Big Thief樂團的合作更是令他聲名大噪。

他的唱片公司4AD發表聲明，齊默曼和他相伴50餘年的妻子蘭伯特（Marie-Claire Lambert）於1月17日在家中去世。當地新聞報導，兩人死於煙燻窒息。「我們懷著無比悲痛的心情宣布齊默曼的離世，」唱片公司寫道，「在他長達60年的音樂生涯中，留下了豐富的唱片、歌曲、詩歌和短篇故事。」

塔克齊默曼本名布萊恩塔克齊默曼（Bryan Tucker Zimmerman），1941年2月14日出生於舊金山。他數十年來鮮少出現在美國公眾視野中，卻在海外以「歌曲詩人」（song poet）的身分聲名鵲起，並持續發行專輯，作品風格涵蓋了從簡約民謠到更具實驗性的作品。

他的首張專輯「塔克齊默曼的十首歌」（Ten Songs by Tucker Zimmerman，1969年）由維斯康蒂（Tony Visconti）製作。維斯康蒂後來也製作了大衛鮑伊（David Bowie）的多張經典專輯，包括「出賣世界的人」（The Man Who Sold the World）、「眾英雄」（Heroes）和「年輕的美國人」（Young Americans）。

「齊默曼是我最老的朋友之一，」維斯康蒂在Facebook上寫道，「大衛鮑伊非常崇拜他。 」近年來，新一代的聽眾發現了齊默曼，最終促成了他與Big Thief樂團合作的專輯「愛的舞曲」（Dance of Love，2024年發行）。

齊默曼自幼學習小提琴，後來在舊金山州立學院接受正規的音樂理論和作曲訓練，並於1966年畢業。同年，他獲得富布賴特獎學金前往羅馬深造，這成為他人生的轉捩點，使他更深入地投入歌曲創作，並最終定居歐洲。