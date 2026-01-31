警政合約費暴增 庫比蒂諾恐被迫加稅或減市政服務

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
庫比蒂諾正面臨公共安全支出大幅上升的壓力。由於聖塔克拉拉縣警長辦公室（Santa Clara County Sheriff’s Office）提出的新合約費用大幅調漲，庫比蒂諾市可能被迫考慮加稅或削減市政服務，以因應突如其來的財政衝擊。

根據聖荷西焦點報報導，庫比蒂諾並未設立自己的警察局，而是長期與縣警長辦公室簽約，由縣方提供執法服務。目前市府每年支付約1860萬美元，但縣府表示該金額未能完全反映實際成本。根據縣府提出的2026-27財政年度新合約，年度費用將提高至2530萬美元，漲幅高達36%。同樣依賴縣警力的西谷地區城市薩拉度加與洛斯阿圖山，也面臨類似的費用調升與財政壓力。

縣府早在兩年前即已通知這三個城市，將於2026年中停止對警政服務的部分補貼，但實際提出的調漲幅度仍遠超市府預期。庫比蒂諾原先僅預估5%至20%的增幅。

庫比蒂諾市議會已於1月13日進行初步討論，並指示市府人員研究兩大方向：一是提出不同形式的加稅方案，二是削減市政服務。多位市議員坦言，要說服居民支持加稅將是一大挑戰。

目前，警長辦公室的西谷巡邏分局設於庫比蒂諾，配置83名警員及7名支援人員。庫比蒂諾市議會預計將於2月19日，持續就警政合約與預算壓力進行公開討論。

