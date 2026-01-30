我的頻道

舊金山農曆新年大遊行 吉祥物「Maverick」

舊金山訊
2024年舊金山華埠農曆新年大遊行。（本報檔案照）
2024年舊金山華埠農曆新年大遊行。（本報檔案照）

2026年舊金山農曆新年大遊行主辦單位於29日上午正式公布，今年全新吉祥物「Maverick」亮相，並釋出遊行大總指揮、中國自由式滑雪奧運金牌得主谷愛凌（Eileen Gu）致詞影片，為活動提前暖身。

主辦單位介紹，Maverick被設定為「馬神的勇敢後裔」。官方指出，Maverick是「馬聖」，中國北方古代傳說中守護馬、驢與騾保護神的英勇後裔。相傳數千年來，「馬聖」一直被尊奉為力量與忠誠的象徵，守護著人們的信念與家園。作為其精神傳承者，Maverick承載這份古老而神聖的守護力量，將走入舊金山的街頭巷尾，為社區祈福，傳遞祝願。

官方亦特別強調，2026年為農曆丙午馬年，亦稱「火馬」或「赤馬」之年。此一罕見的天干地支組合每60年才會出現一次，被視為充滿能量、象徵變革與新生的重要年份。依照傳統說法，火馬年出生者被形容為充滿能量、魅力十足且野心勃勃，天生具備領導氣質，行動力強，熱情驅動，勇於開創新局，並以熱情與勇氣照亮前路。

本屆農曆新年大遊行總指揮被定為谷愛凌。這位土生土長的舊金山人，目前正在歐洲為即將到來的奧運賽事進行訓練，ABC 7 News公布的一段視頻中，她向觀眾與遊行民眾分享她對農曆新年遊行的情感。

「在舊金山長大，這一直是我童年中非常重要的一部分，我記得自己每一年都會來看遊行，」谷愛凌表示，「我非常期待點燃煙火、為遊行揭開序幕，身為舊金山亞裔社區的一員，能夠回到自己的根源，對我來說意義非凡。」

本屆農曆新年大遊行總指揮被定為谷愛凌。(美聯社)
本屆農曆新年大遊行總指揮被定為谷愛凌。(美聯社)

