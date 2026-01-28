華男詐騙洗錢超過3690萬 判坐牢46個月、賠償2600萬

華男參與「殺豬盤」詐騙，被判近4年監禁及2686萬美元賠償金。（示意圖取自Pexels）

司法部 27日宣布，中國籍男子、今年45歲的蘇景亮（Jingliang Su，音譯）因參與數位投資詐騙洗錢案，27日被判46個月聯邦監禁並支付超過2600萬的巨額賠償金。該案涉柬埔寨詐騙集團 ，向受害者詐取並洗錢超過3690萬美元。

蘇景亮由美國聯邦地方法官R. Gary Klausner判刑，同時被命令支付2686萬7242美元的賠償金。蘇景亮2025年6月認罪，承認一項共謀經營非法匯款業務的罪名，他自2024年12月起即被聯邦羈押。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，新的投資機會聽起來或許很吸引人，但其背後往往隱藏黑暗面—吸引犯罪分子。在本案中，他們從受害者手中竊取並洗錢數千萬美元。感謝執法人員將被告繩之以法，也呼籲投資者保持警惕，防患於未然勝過事後補救。

根據法院文件，蘇景亮是國際犯罪網絡的一員，該網絡誘使美國受害者將資金轉入由其共犯控制的帳戶，隨後透過美國空殼公司、國際銀行帳戶及數位資產錢包進行洗錢。

詐騙流程始於海外共犯透過未經請求的社群媒體互動、電話、簡訊及線上交友平台接觸美國受害者，以建立信任。共犯隨後推銷虛假的數位資產投資，並架設仿冒的加密貨幣 交易平台網站，誘使受害者透過假網站匯款投資。這種詐騙方式俗稱「殺豬盤。」

美國政府確認，本案共有174名美國受害者，損失資金超過3690萬美元。

目前已有八名共犯認罪，包括Jose Somarriba與何生生（ShengSheng He，音譯）。兩人皆承認共謀經營未經許可的匯款業務，分別被判51個月與36個月監禁。

自2020年以來，司法部刑事司電腦犯罪與智慧財產權組（CCIPS）已成功促成180多名網路犯罪分子定罪，並取得法院命令返還超過3.5億美元的受害者資金。

若您或認識的人是數位資產投資詐騙的受害者，請向IC3.gov提出通報。