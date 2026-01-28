聖馬刁健檢診所會費高達1.5萬元 豪華如飯店

在聖馬刁市豪華預防保健診所Biograph，當地富豪們為之支付7500至1萬5000美元年費只為以防萬一。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，預防保健診所Biograph於2020年在聖馬刁市（San Mateo）面向小規模客戶群開放。患者們在宛如豪華酒店套房的私密浴室淋浴後，披上柔軟浴袍，以便在六小時醫療檢測間隙保持舒適。檢測項目包括佩戴測量有氧適能的面罩進行跑步機測試、全身核磁共振掃描（MRI）及骨密度檢測。

該公司數據顯示，超過15%的會員在完成30餘項健康評估後，發現了危及生命的健康隱患，這包括早期癌症 、心血管疾病及神經退行性病變（neurodegenerative conditions）。該機構建議會員每年到診所複查，通過血液檢測評估代謝功能障礙、胰島素抵抗以及心血管和神經退行性疾病風險。

蓬勃發展的預防性醫療行業預計到2034年全球估值將達7731億美元。Biograph會員年費高達7500至1萬5000美元，不接受健康保險 ，但接受HSA/FSA儲值卡支付。這對大多數人群而言基本難以企及，但在絕症早期得以確診的病人則認為這種價值無法用金錢衡量。

據PitchBook數據顯示，Biograph迄今已融資5390萬美元，服務過數千名客戶但拒絕透露具體數字。該公司於2025年2月結束隱祕運營，同年在紐約市 （New York City）開設第二家分店，未來計畫拓展國際市場。

該公司表示，其客戶群體年齡跨度從18歲到80歲以上，多數通過口碑推薦得知Biograph。該服務並非旨在取代主治醫師，但若檢測結果顯示異常，初創公司會為患者對接專科醫生。

該公司稱，除更嚴重的病例外，患者在接受Biograph健康評估後，睡眠質量或活動能力也得到改善。

身體掃描技術的普及並非毫無爭議。近年來，Prenuvo公司憑藉其與Biograph公司類似的MRI掃描服務贏得市場青睞。該公司2025年5月發布的研究顯示，其MRI掃描在1000餘名無症狀患者中檢出2.2%的癌症病例，證明該技術能發現常規篩查常遺漏的危重病症。

但專業人士也同時指出，意義不明的偶然發現往往需要通過活檢（biopsy）等其他有時存在風險的檢測來明確，從而徒增患者的焦慮和醫療支出，卻無益於健康。

美國放射學院（American College of Radiology）不支持使用全身掃描，因為沒有獨立的同行評審研究證明此類篩查具有成本效益或能延長壽命。另有專家擔憂掃描可能檢測出輕微異常或產生假陽性結果，導致不必要的後續檢查。