前韓裔市議員金貞妍 競選加州保險廳長 獲桑德斯背書

金貞妍主打抑制保險費飆漲、對抗大型保險公司壟斷，並獲聯邦參議員桑德斯公開背書。（金貞妍競選團隊提供）

民權律師、消費者權益倡議者、前舊金山韓裔市議員金貞妍（Jane Kim）21日宣布，投入2026年加州 保險廳長（Insurance Commissioner）選戰，主打抑制保險費飆漲、對抗大型保險公司壟斷，並獲聯邦參議員桑德斯 （Bernie Sanders）公開背書。若當選，金貞妍將成為加州史上首位女性保險廳長。

金貞妍發表聲明稱，加州居民近年來面臨房租、醫療與保險費用齊漲壓力，保險公司卻持續提高保費、取消保單或拒賠，讓家庭在天災發生時陷入困境。她強調，保險廳的角色應是保護民眾，而非成為企業獲利工具。

根據競選團隊說明，金貞妍提出三大政策主軸，包括：確保全民可負擔的天然災害保險、限制保險公司高階主管薪酬與過度獲利，以及保障加州兒童的基本醫療保險 權益。

桑德斯在聲明中表示，金貞妍長期為勞工與基層家庭發聲，過去在舊金山市議會任內，推動社區大學免學費、提高最低工資至每小時15元，並促成多項可負擔住房與租客保護政策，是當前加州保險廳長的合適人選。

競選團隊指出，金貞妍是目前唯一承諾不接受任何保險公司、企業高層或政治行動委員會捐款的參選人，並已獲全國醫療保健工會、工人家庭黨等團體支持。