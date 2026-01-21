市府律師對抗聯邦政府 一年保住數十億經費

舊金山市府律師邱信福表示，市府律師辦公室對抗聯邦政府，一年內保住數十億聯邦經費。（記者李怡╱攝影）

在總統川普任期一年之際，舊金山 市府律師邱信福（David Chiu ）20日舉行記者會表示，過去一年市府律師辦公室積極對抗聯邦政府 政策，已為舊金山成功保住數十億美元聯邦經費。

邱信福表示，過去一年對許民眾而言是黑暗而不安，但舊金山將持續透過司法途徑堅守法治原則。他指出，市府律師辦公室一年內已對聯邦政府提出14起訴訟、多次提交法庭之友意見書或正式評論等，成功阻止多項被認為違法或帶有政治施壓性質的政策生效。

邱信福說，「我們不會退讓，」透過這些訴訟已為舊金山保住數十億美元的聯邦資金，同時也為移民 社區、多元族群與地方自治挺身而出。

在眾多訴訟中，與移民社區最直接相關者包括「出生公民權」與「庇護城市」案件。聯邦政府試圖透過行政命令取消出生即公民權的作法，已被多個聯邦地方法院裁定暫停該命令生效，相關案件將於2026年春季由聯邦最高法院進一步審理。

針對聯邦政府威脅全面撤回庇護城市經費的政策，舊金山領導50個地方政府提告，成功取得兩項初步禁制令。舊金山每年約仰賴37億美元聯邦經費，此案被視為攸關城市財政穩定與移民社區安全的重要防線。

邱信福指出，聯邦政府若重啟「公共負擔」（Public Charge）規則，恐對移民社區造成寒蟬效應，影響民眾使用公共資源與參與公民生活。

邱信福強調，未來仍將持續透過法院途徑，確保聯邦政府遵守憲法與法律，保護舊金山居民的權利、資源與價值。