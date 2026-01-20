我的頻道

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

紀念金恩博士 上千灣區民眾上街遊行 重申其社會改革理念

舊金山訊
舊金山舉行大型紀念遊行，強調金恩博士對種族平權與經濟正義的承諾。（市長辦公室提供）
舊金山舉行大型紀念遊行，強調金恩博士對種族平權與經濟正義的承諾。（市長辦公室提供）

數以千計灣區民眾19日走上街頭，透過遊行、公共服務與社區活動，紀念民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.），並在全國政治與社會動盪氛圍下，重申其追求平等、正義與社會改革的理念。

舊金山屋崙均舉行大型紀念遊行，強調金恩博士對種族平權與經濟正義的承諾。部分民眾選擇以行動延續其精神，參與公園整理與棲地復育。另有人透過音樂、詩歌與戲劇演出，或教會禮拜與公共講座，反思其歷史意義。

在舊金山的遊行現場，講者與民眾亦提及近期全國爭議，包括前總統川普加強移民執法、向自由派城市增派移民官員所引發的反彈。不少示威者高舉「ICE OUT」、「我們與明尼阿波利斯站在一起」等標語，表達對移民執法行動的不滿。

滑石紀念教堂牧師懷特在祈禱中指出，當前時刻更需要將紀念化為實際行動，「讓恐懼轉為力量，讓悲傷化為彼此守望的愛」。

在屋崙，數百人齊聚市政廳外的葛蘭特廣場，參加第12屆「重拾金恩博士激進遺產遊行」。現場設有社區攤位、兒童製作標語區，以及提供免費按摩與針灸的療癒空間。主辦單位表示，照顧社區身心健康，是在當前壓力環境中不可或缺的一環。

金恩博士自1955年領導美國民權運動，1968年遇刺身亡，其以非暴力抗爭與公民不服從推動改革的精神，至今仍深刻影響社會。1963年他在華府發表的「我有一個夢想」演說，被視為民權運動的重要里程碑。

金恩紀念日於1983年立法通過，訂於每年1月第三個星期一。今年在政治氛圍緊張之際，紀念活動更顯象徵意義，也讓許多民眾重新思考如何在現實中實踐金恩博士的理想。

移民 舊金山 屋崙

