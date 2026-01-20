紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行

乘坐MLK紀念列車到舊金山參加慶祝活動的南灣與半島警界高層。左一為聖荷西警察局長約瑟夫，右一為東巴洛阿圖警察局長劉傑夫，右二為聖荷西警察局副局長史皮爾斯。（記者徐蓓蓓╱攝影）

為紀念美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）誕辰，加州 火車（Caltrain）於19日特別開行「MLK紀念列車（MLK Celebration Train）」，提供免費往返車票，載送灣區民眾前往舊金山 參加年度紀念日遊行。今年列車上也出現多位南灣與半島警界高層身影。

據悉，此次警界共同行動由聖荷西 警局副局長史皮爾斯（Brian Spears ）發起與組織，多位警界高層一同搭乘列車北上，包括聖荷西警察局局長約瑟夫（ Paul Joseph）、東巴洛阿圖警察局局長劉傑夫（Jeff Liu）等。從南灣一路搭乘火車前往舊金山，參加由北加州金恩博士社區基金會主辦的MLK Day遊行。

乘坐MLK紀念列車到舊金山參加慶祝活動的民眾。（記者徐蓓蓓╱攝影）

列車當天自聖荷西狄利登車站（San Jose Diridon）於上午9時20分出發，沿途停靠巴洛阿圖、聖馬刁與密爾布瑞等站點。車廂內不僅有音樂表演，還有金恩博士相關知識競答。沿途的聖馬刁縣車站也同時舉辦隆重的紀念活動。不少乘客身穿紀念MLK的服飾或佩戴象徵團結與平權的標語。

聖荷西警察局長約瑟夫表示，當天搭乘被稱為「自由列車」的MLK紀念列車前往舊金山參加遊行，象徵不同城市與社區的人們齊聚一堂，共同延續馬丁路德金博士所倡議的精神。他強調，對社區而言，最重要的訊息是「讓金恩博士的精神延續」，確保社會不會在時間推移中倒退。

MLK紀念列車車票。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西警局副局長史皮爾斯則表示，當前正處於一個關鍵時刻，社會面臨許多挑戰與不確定性，在這樣的背景下金恩博士的訊息顯得格外重要。他說︰「我們都是『一體』的，我們必須完整地看待問題，一起來解決，並且不是通過暴力。」