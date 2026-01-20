我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

紀念金恩博士 南灣警界搭MLK專列參加金山遊行

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
乘坐MLK紀念列車到舊金山參加慶祝活動的南灣與半島警界高層。左一為聖荷西警察局長約瑟夫，右一為東巴洛阿圖警察局長劉傑夫，右二為聖荷西警察局副局長史皮爾斯。（記者徐蓓蓓╱攝影）
乘坐MLK紀念列車到舊金山參加慶祝活動的南灣與半島警界高層。左一為聖荷西警察局長約瑟夫，右一為東巴洛阿圖警察局長劉傑夫，右二為聖荷西警察局副局長史皮爾斯。（記者徐蓓蓓╱攝影）

為紀念美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）誕辰，加州火車（Caltrain）於19日特別開行「MLK紀念列車（MLK Celebration Train）」，提供免費往返車票，載送灣區民眾前往舊金山參加年度紀念日遊行。今年列車上也出現多位南灣與半島警界高層身影。

據悉，此次警界共同行動由聖荷西警局副局長史皮爾斯（Brian Spears ）發起與組織，多位警界高層一同搭乘列車北上，包括聖荷西警察局局長約瑟夫（ Paul Joseph）、東巴洛阿圖警察局局長劉傑夫（Jeff Liu）等。從南灣一路搭乘火車前往舊金山，參加由北加州金恩博士社區基金會主辦的MLK Day遊行。

乘坐MLK紀念列車到舊金山參加慶祝活動的民眾。（記者徐蓓蓓╱攝影）
乘坐MLK紀念列車到舊金山參加慶祝活動的民眾。（記者徐蓓蓓╱攝影）

列車當天自聖荷西狄利登車站（San Jose Diridon）於上午9時20分出發，沿途停靠巴洛阿圖、聖馬刁與密爾布瑞等站點。車廂內不僅有音樂表演，還有金恩博士相關知識競答。沿途的聖馬刁縣車站也同時舉辦隆重的紀念活動。不少乘客身穿紀念MLK的服飾或佩戴象徵團結與平權的標語。

聖荷西警察局長約瑟夫表示，當天搭乘被稱為「自由列車」的MLK紀念列車前往舊金山參加遊行，象徵不同城市與社區的人們齊聚一堂，共同延續馬丁路德金博士所倡議的精神。他強調，對社區而言，最重要的訊息是「讓金恩博士的精神延續」，確保社會不會在時間推移中倒退。

MLK紀念列車車票。（記者徐蓓蓓╱攝影）
MLK紀念列車車票。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西警局副局長史皮爾斯則表示，當前正處於一個關鍵時刻，社會面臨許多挑戰與不確定性，在這樣的背景下金恩博士的訊息顯得格外重要。他說︰「我們都是『一體』的，我們必須完整地看待問題，一起來解決，並且不是通過暴力。」

東巴洛阿圖警察局局長劉傑夫表示，金恩博士的訊息不僅在當年的民權運動時期具有重要意義，對當前社會同樣至關重要。作為警局局長，自己要代表警局與社區站在一起，支持民權。

MLK紀念列車上的音樂表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）
MLK紀念列車上的音樂表演。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 舊金山 加州

上一則

張建清深耕社區醫療32年榮休 東華醫院舉行答謝會

下一則

備戰世界盃 VTA請州府金援4400萬額外費用

延伸閱讀

2天犯下114起 聖荷西砸車窗竊盜案嫌犯落網

2天犯下114起 聖荷西砸車窗竊盜案嫌犯落網
聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%

聖荷西北部24英畝地5050萬元轉手 較估價便宜43%
兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網
法院駁回居民訴訟 聖荷西Costco開發案解套

法院駁回居民訴訟 聖荷西Costco開發案解套
1500萬刮刮樂彩票 聖荷西酒舖售出

1500萬刮刮樂彩票 聖荷西酒舖售出

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑。（本報資料照片）

鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

2026-01-16 15:07
小波特曾在丹佛金塊的傳切體系中打磨角色，對於勇士講求空間、節奏與閱讀的進攻系統，適應門檻相對較低。（取自NBA官網）

NBA交易日逼近 勇士擬換回小波特

2026-01-18 01:16
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
冬季蔥價高企，一把接近2美元。（記者徐蓓蓓/攝影）

自家庭院植物種成一道風景 看得到商機

2026-01-15 13:28
聖拉蒙警方稱，遭分手華裔女子槍擊了前男友的未成年親屬。（ChatGPT生成）

「不娶我就殺所有人」 華女涉槍傷男友17歲家人

2026-01-13 19:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」