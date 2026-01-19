雖敗猶榮 49人本季傷兵滿員止步分區賽

美式足球舊金山49人隊（San Francisco 49ers）本賽季以傷病告終。圖為舊金山49人主場李維球場。(本報檔案照）

又一年，美式足球舊金山 49人隊（San Francisco 49ers）的賽季以傷病告終。自總教練沙納漢（Kyle Shanahan）2017年執掌球隊以來，49人幾乎年年在季後賽 關鍵時刻折損主力戰將。本季也不例外，49人在周六與西雅圖 海鷹隊的分區賽中，以41比6的巨大差距落敗，球迷一邊感謝這個充滿堅韌、不輕易放棄的球隊，一邊感嘆賽季不應以如此慘烈的結局收關。

外界過去曾試圖從運氣、體能教練甚至「魔咒」等角度解釋這隻球隊為何被傷病所「詛咒」，甚至一名運動健康醫生指責緊鄰49人主場的變電站所產生的持續磁場，對運動員的肌肉和肌腱產生影響。

但實際原因，或許始終擺在眼前。沙納漢上任初期，其高強度、偏向身體對抗的訓練方式便引發關注，尤其是夏季訓練營與例行賽期間的實戰化操練。不過隨著時間推移，這套模式逐漸被視為常態，相關討論也淡出焦點。

直到2020年，時任鋼人外接手的克雷普（Chase Claypool）公開比較舊金山與匹茲堡的訓練差異，才再次引發討論。他當時指出，49人仍在賽前兩天穿戴全護具進行高強度訓練，而鋼人自賽季前的訓練營後便不再如此，認為「理解賽季長度與身體耗損」對季後賽表現至關重要。

沙納漢隨後淡化批評，強調護具僅穿戴部分時段，但並未正面回應「整季磨損」的疑慮。長期隨隊觀察的媒體則指出，49人周四訓練的安排仍屬聯盟中最嚴苛之一。

體育媒體The Athletic記者巴洛斯（Matt Barrows）曾直言，49人無論在訓練營或例行賽，節奏與強度都明顯高於多數球隊。前49人外接手康利（Chris Conley）亦曾形容：「這裡不是在保存體力，而是在不斷進攻。」

球隊對此並不避諱。49人官方YouTube頻道於2025年季前推出的紀錄式影片中，主教練沙納漢直言理想的訓練安排是「連續三天高強度」，並以「結繭」比喻身體適應整季消耗。然而醫學觀點指出，軟組織並非角質，持續累積微創傷，更容易導致重大傷病。

戰術風格亦加劇風險。49人進攻端高度依賴寬區跑陣」（Wide Zone Run），對球員爆發力與橫向移動要求極高；防守端則長年延續防守教練薩勒（Robert Saleh）所倡導的「極度對抗」哲學。當高強度訓練與硬派體系在一週內多次正面交鋒，且最吃重的時段又緊貼比賽日，傷病風險自然水漲船高。

即便如此，改變並不容易。沙納漢仍是聯盟最受尊敬的教頭之一，而薩勒的防守聲望，也讓他再度成為總教練熱門人選。據NFL Network報導，田納西泰坦將與薩勒進行面對面面試，競逐者尚包括酋長進攻協調員納吉（Matt Nagy）與包裝工防守協調員哈福萊（Jeff Hafley）。