我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

加州獅子會舉辦高中生英語演講賽 聚焦青少年心理健康

記者王日芯╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獅子會歡迎青少年報名演講比賽。（記者王日芯╱攝影）
獅子會歡迎青少年報名演講比賽。（記者王日芯╱攝影）

為激發高中學生的自我表達能力與獨立思考精神，並提升社會對青少年心理健康議題的關注，獅子會宣布舉辦「2026年加州獅子會學生演講比賽」，邀請9至12年級高中生以英語發表演說，就當代青少年面臨的重要議題提出觀點與省思。

本屆比賽主題訂為「Youth Mental Health: Overcoming Barriers to Well-Being」，鼓勵學生從自身經驗或觀察出發，探討影響青少年情緒健康的挑戰，並提出具同理心與建設性的想法。獅子會表示，希望透過此活動，為年輕世代提供一個公開發聲的平台，促進社會對心理健康議題的理解與對話，同時培養學生的領導力、公民責任感與表達能力。

比賽對象為居住於舊金山灣區的高中生，包括就讀公立、私立、特許學校、在家自學、獨立學習計畫的學生，以及外籍交換學生，皆可報名參加。所有演講須以英語進行，內容必須為學生原創作品，不得抄襲或使用人工生成的演講稿。

演講時間須介於5至10分鐘之間，若低於5分鐘或超過10分鐘，不符合參賽規定。比賽允許學生在演講時看稿或使用筆記，並未強制要求背誦，讓參賽者可依個人風格與表達習慣自由選擇。

本次比賽採影片投稿方式進行。參賽學生需自行錄製演講影片，影片中須清楚呈現演講者本人，音質與畫面清晰，建議以單一連續拍攝為主，並避免過多特效、背景音樂或剪輯干擾內容呈現。完成後，學生須先將影片上傳至YouTube（可設為公開或不公開），再透過官方報名表單提交影片連結。

參賽截止日期為2月8日。凡符合參賽規格並完成投稿的學生，皆可獲得25美元獎金，將於截止日後寄發。評選結果將選出前三名及五名佳作，獎金分別為：第一名200美元、第二名150美元、第三名100美元，佳作每名50美元，獎項預計於2月底前寄出。

評分標準包含演講內容與主題理解、組織結構、表達與台風、原創性與創意，以及整體影響力。獅子會期盼透過學生真誠且具深度的分享，喚起社會對青少年心理健康的重視，並共同尋求支持與改善的可能。獅子會歡迎灣區高中生踴躍參賽，透過演講展現思考力與影響力，為自己與同儕發聲。

2月8日獅子會將舉辦「2026 年學生英語演講比賽」。（主辦方提供）
2月8日獅子會將舉辦「2026 年學生英語演講比賽」。（主辦方提供）

心理健康 灣區 加州

上一則

華女涉組織賣淫 列FBI頭號通緝犯

下一則

巴洛阿圖減碳 加速推動住宅、建築與交通全面電氣化

延伸閱讀

加州33歲女辭高薪工作還賣房 4年靠「幫人顧房」環遊世界

加州33歲女辭高薪工作還賣房 4年靠「幫人顧房」環遊世界
關閉3年 大索爾1號公路路段重開放 旅遊業期待遊客回歸

關閉3年 大索爾1號公路路段重開放 旅遊業期待遊客回歸
加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決
波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地

波士頓華埠血案30年 FBI懸賞3萬 嫌犯恐藏匿加州等地
波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

波士頓華埠血案30年 嫌犯恐藏匿加州 FBI懸賞3萬逮人

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力