加州獅子會舉辦高中生英語演講賽 聚焦青少年心理健康

獅子會歡迎青少年報名演講比賽。（記者王日芯╱攝影）

為激發高中學生的自我表達能力與獨立思考精神，並提升社會對青少年心理健康 議題的關注，獅子會宣布舉辦「2026年加州 獅子會學生演講比賽」，邀請9至12年級高中生以英語發表演說，就當代青少年面臨的重要議題提出觀點與省思。

本屆比賽主題訂為「Youth Mental Health: Overcoming Barriers to Well-Being」，鼓勵學生從自身經驗或觀察出發，探討影響青少年情緒健康的挑戰，並提出具同理心與建設性的想法。獅子會表示，希望透過此活動，為年輕世代提供一個公開發聲的平台，促進社會對心理健康議題的理解與對話，同時培養學生的領導力、公民責任感與表達能力。

比賽對象為居住於舊金山灣區 的高中生，包括就讀公立、私立、特許學校、在家自學、獨立學習計畫的學生，以及外籍交換學生，皆可報名參加。所有演講須以英語進行，內容必須為學生原創作品，不得抄襲或使用人工生成的演講稿。

演講時間須介於5至10分鐘之間，若低於5分鐘或超過10分鐘，不符合參賽規定。比賽允許學生在演講時看稿或使用筆記，並未強制要求背誦，讓參賽者可依個人風格與表達習慣自由選擇。

本次比賽採影片投稿方式進行。參賽學生需自行錄製演講影片，影片中須清楚呈現演講者本人，音質與畫面清晰，建議以單一連續拍攝為主，並避免過多特效、背景音樂或剪輯干擾內容呈現。完成後，學生須先將影片上傳至YouTube（可設為公開或不公開），再透過官方報名表單提交影片連結。

參賽截止日期為2月8日。凡符合參賽規格並完成投稿的學生，皆可獲得25美元獎金，將於截止日後寄發。評選結果將選出前三名及五名佳作，獎金分別為：第一名200美元、第二名150美元、第三名100美元，佳作每名50美元，獎項預計於2月底前寄出。