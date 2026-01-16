羅偉市情咨文／舊金山市府將修法 自家車道停車合法化

讓居民合法在自家車道停車的新規屬於PermitSF計畫的一部分，將於2026年2月開始分階段上路。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉 15日宣布，市府將正式修法，讓居民在自家車道與車庫出入口停車合法化。這項看似細微、卻長年困擾不少市民的規定調整，被市府形容為「以常識為本、為市民節省時間與金錢」的改革之一。

過去多年，舊金山交通法規對車道與車庫出入口的停車限制相當嚴格，即便車輛停放在自家住宅前、並未阻擋人行道或他人通行，仍可能因停在車庫出入口而遭開單罰款。相關規定讓不少屋主與訪客感到困惑，也成為市民口中最不合理的罰單 之一。

羅偉在市情咨文中指出，這類規定不僅與多數市民的生活經驗脫節，也在無形中增加家庭與小商業的負擔。「我們要減少不必要的罰單，讓城市的規則回到服務居民，而不是懲罰上。」

日落區居民林微對此深有感觸。她回憶，數月前一名多年未見的朋友到訪家中，因路邊停車位一位難求，便短暫將車停在她自家車庫門口，「我們只是進屋拿個東西，前後不到十分鐘，出來時車上已被貼了罰單。」

那張罰單金額高達108元。林微說，朋友當下相當錯愕，她一直道歉，覺得好像做錯了什麼事。本來是開開心心來作客，結果變得很尷尬，連聊天的氣氛都冷了下來。林微稱，這類經驗讓她之後邀請朋友來家裡時，反而得先提醒「千萬不要停在我家門口」，感覺十分荒謬。

類似案例在舊金山並不少見。部分居民指出，明明車道屬於私人空間，卻因長期法規解釋與執行方式僵化，導致居民與訪客頻頻中招。對於依賴親友短暫接送、或需臨時上下貨的家庭而言，更是困擾不斷。

市府表示，此次修法是「PermitSF」整體簡政便民改革的一環。該計畫自去年推出以來，已推動多項與日常生活及小商業營運相關的法規鬆綁，包括簡化申請流程、降低不必要的費用與行政門檻。市府認為，停車規定的調整，正是回應市民多年來的實際需求。

交通政策專家指出，合法化自家車道停車，並不代表放任違規或影響公共安全。新規定仍將維持對人行道暢通、緊急車輛通行與視線安全的要求，確保不會對行人與社區安全造成負面影響。

羅偉強調，市府改革的目標並非單一政策，而是整體城市文化的轉變。「當一個家庭努力過日子時，每一分錢都很重要。我們要做的，就是把那些不必要的負擔拿掉。」

對林微而言，這項改變象徵的不只是少一張罰單。「以後朋友來家裡，不用再提心吊膽找車位，也不用因為一張罰單破壞心情，」她說，「這才是對居民友善的城市。」