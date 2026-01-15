聖荷西再獲全球氣候最高A評級

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西連年入選全球因應氣候變遷最高A級評級。（記者龔玥/攝影）
聖荷西市於2025年度再度榮登 CDP「城市A名單」（CDP Cities A List），獲得氣候透明度、規畫與行動的最高評級「A」。這也是聖荷西連續多年獲此肯定，使其持續名列全球致力於減碳與因應氣候變遷的領先城市之列。

CDP（Carbon Disclosure Project）是一個國際性非營利組織，每年評估全球城市在氣候行動上的表現。聖荷西市府表示，能夠持續獲得A級評價，反映市府多年來在清潔能源推動、建築與交通電氣化、氣候韌性規畫，以及公共資訊透明揭露等方面的長期投入。2024 年，全球僅有112座城市獲得A級評比，聖荷西今年再度維持這項成績。

市長馬漢（Matt Mahan）也表示，這項國際評比反映了聖荷西務實、以成果為導向的氣候政策方向，「我們將持續推動環境進步，讓氣候行動帶來更健康、更有活力的社區。」

聖荷西近年來能屢獲國際環保評比肯定，與市府落實「氣候智慧聖荷西（Climate Smart San José）」氣候行動計畫密切相關。該計畫訂下溫室氣體減量、擴大再生能源使用，以及住宅與交通電氣化等多項目標。

其中，市能源局所屬的聖荷西清潔能源（San José Clean Energy, SJCE）扮演關鍵角色。SJCE 為全市約100萬居民與企業提供電力，2024年已為所有用戶供應至少65% 的再生能源，比率接近同期投資人所有制電力公司的三倍。

能源局局長米契爾（Lori Mitchell）表示，清潔電力是聖荷西推動氣候進展的重要基礎，「透過聖荷西清潔能源，不僅降低碳排放，也支持建築與交通電氣化，協助家庭與企業邁向更潔淨的未來。能在全球舞臺獲得肯定，令人備感鼓舞。」

市經理珍妮佛・馬奎爾（Jennifer Maguire）指出，連年入選A名單，是全體市府部門、社區夥伴、居民與企業共同努力的成果。「這項肯定屬於每一位為打造更健康、更具韌性的聖荷西而付出的人。我們將持續專注於能真正改善市民生活的氣候行動。」

