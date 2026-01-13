聖荷西Valley Fair梅西百貨搶案 顧客見義勇為制止劫匪

我的頻道

聖荷西訊
聖荷西Valley Fair購物中心梅西百貨，上周日發生搶劫案。(Google Maps)
聖荷西的Westfield Valley Fair購物中心11日(周日)發生搶劫案。有兩名梅西百貨(Macy's)的顧客衝進店內，試圖阻止三名竊賊砸碎一個裝滿勞力士手表的玻璃櫃。據警方和目擊者稱，其中一名顧客與一名嫌疑人扭打在一起，另一名顧客則在一名竊賊揮拳打向一名女子後，奪走了竊賊的背包。

「他惹惱了我。他想打那個女人。我說，不行，你不能這麼做。」見義勇為的65歲顧客辛普森(Rod Simpson)在搶劫案發生後幾分鐘內告訴聖荷西信使報(Mercury News)記者。

聖荷西警方在一封電子郵件中稱這是一起「暴力搶劫」，目擊者稱三名嫌疑人戴著黑色滑雪面罩，身穿連帽衫，駕駛一輛紅色本田車逃離現場，並帶走了一些贓物。

這起砸搶案發生在去年黑色星期五購物中心槍擊案六周後。當時，一名17歲的幫派成員槍擊了一名28歲的男子，他認為該男子是敵對幫派，導致包括兩名女性在內的三名顧客受傷。

信使報報導，聖荷西警方11日在幾分鐘內趕到梅西百貨現場，但嫌犯已經逃離。在梅西百貨詢問目擊者的警官和店員都拒絕置評。梅西百貨公司總部接聽電話的人員也表示不知情。在破碎的櫃台旁，玻璃碎片散落在地板上。辛普森從竊賊手上奪回的黑色背包中的一塊金表在地板上閃閃發光。

這起搶劫案發生在周日下午1時左右，地點位於這家大型零售商一樓的高級珠寶部，當時正值節後購物高峰期。

在接受信使報獨家專訪時，居住在聖荷西的辛普森表示，他在一家牙科診所工作。他周日到購物中心進行常規購物，聽到附近傳來騷動。他說，購物者們從他身邊跑過，有些人還在大聲喊叫。

辛普森說，他看到就在前方，一名竊賊用大鐵鎚砸碎了玻璃櫃。隨後，另一名男顧客上前制止，並與其中一名竊賊扭打起來。

這名男顧客當時正站在Fossil手表櫃檯前，他拒絕置評。

辛普森說，三名嫌犯隨後逃向停車場入口，從他身邊跑過。然而，在逃跑途中，靠近顧客服務台、新開的星巴克咖啡吧對面，一名辛普森認為是梅西百貨員工的女子抓住了其中一名嫌疑人的背包。辛普森說，這名店員「挨了一拳」 ，他自己則抓住了那個黑色背包，嫌犯摔倒在地，爬起來就跑了。

「這太瘋狂了，居然有人會這麼做，」辛普森說，他自己無礙，隨後繼續他的購物行程。

梅西百貨 聖荷西 槍擊

