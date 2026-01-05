我的頻道

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

南灣民宅熏蒸殺蟲期間遭闖入 居民憂安全

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
屋主正在進行白蟻熏蒸的家，包覆膜被划開一個大口子。(受訪者提供)
屋主正在進行白蟻熏蒸的家，包覆膜被划開一個大口子。(受訪者提供)

南灣一名屋主近日在社自家住宅在進行白蟻熏蒸（fumigation）期間，竟遭不明人士闖入。所幸屋內當時無人，也未造成財物損失，事件最終在鄰里協助與警方介入下獲得處理，但過程仍引發社區對施工期間居家安全的關注。

屋主表示，事發時房屋正依規定進行熏蒸作業，屋外設有明顯警示標誌，整棟住宅被防毒帳篷完全覆蓋，理論上不應有人進入。然而卻仍有人趁機闖入屋內，讓屋主相當震驚與不解。

「我其實不太擔心財產損失，因為房子還在整修，也沒什麼值錢的東西，」屋主說：「真正讓我擔心的是，那個闖入的人能不能安全離開。裡面全是劇毒氣體，真的很危險。」

熏蒸結束後，屋主立即聯絡警方報案，但一度被告知警力吃緊，原因是當天清晨發生一起重大刑案，警方需優先處理。屋主表示，當時只能在車內等待警方回電。

稍晚警方仍到場處理。警方初步確認，屋內無人受傷，也未發現任何財物損失。調查過程中，附近多位鄰居主動提供自家監視器畫面，成為重要線索。

根據鄰居提供的影像顯示，闖入者於24日下午約3時抵達現場，駕駛一輛白色皮卡車，外觀與常見裝修工人使用的車輛相似。該名男子下車後曾左右張望，甚至引起鄰居注意，有人還曾出門觀察，但因附近近期經常有施工人員進出，誤以為對方是屋主聘請的裝修工，並未進一步詢問。

鄰居表示，監視畫面並不十分清晰，但可見該名男子手持一件物品，外界推測可能是防毒面具，因此更降低了他人警覺。

屋主特別感謝鄰里的即時協助，形容社區居民「非常protective」，彼此守望相助，讓她在驚魂之餘感到溫暖。

警方提醒，住宅在進行熏蒸、裝修或長時間無人居住時，仍應與施工單位確認現場安全措施，並通知鄰居留意異常情況。民眾若發現可疑人士進出，應即時通報警方，避免因誤判身分而錯失處理時機。

巴洛阿圖可負擔住宅 迎首批身心障礙者入住

接待過柯林頓、歐巴馬 金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

