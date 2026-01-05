波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

據媒體SFGATE報導，去年，「Travel + Leisure」雜誌將蒙多西諾縣（Mendocino County）的沿海小鎮埃爾克（Elk）譽為「全美最佳美食美酒小鎮」，而在其以南20哩處人口僅831人的另一座小城波因特阿里納（Point Arena），近來人氣也日見興旺。

波因特阿里納距舊金山 三小時車程，僅四分之一哩長的主街可追溯至1860年代，現已列入國家歷史名勝名錄。小鎮的建築風格雖不驚艷卻依然引人注目。

主街的居酒屋Gama店主霍普斯夫婦（David and Elyse Hopps）2018年移居蒙多西諾縣協助創辦Harbor House餐廳，先生大衛擔任副廚師長，太太艾莉絲則負責甜點製作。

大衛曾與Harbor House行政主廚在舊金山米其林星級餐廳Saison共事；艾莉絲則在Craftsman and Wolves餐廳磨礪甜點技藝，後就職現已停業的米慎區（Mission District）餐廳Range。定居蒙多西諾數年後，2020年，友人告知他們在波因特阿里納有處空置場地。艾莉絲形容此地是「坐擁絕美自然風光的酷炫社區」。兩人經營日式外賣快閃店一年半後，於2022年3月正式推出Gama餐廳。

如今大衛掌管廚房，艾莉絲則負責前廳與飲品項目。Gama主菜單通常包含約12道菜品。另設串燒菜單提供肉類、海鮮及蔬菜，均以硬木炭火烤制。

街區頂端則是4月由夫妻檔柯林斯（Paul Collins）與米勒德（Kim Millard）創立的Record餐廳酒吧，二人都擁有攝影背景。該場所定期舉辦現場音樂演出及其他活動，如每月第三個周四的詩歌朗誦與開放麥活動。

Record餐廳坐落於一棟建於1893年的歷史建築內，提供精緻休閒美食，菜品完全遵循季節更迭。建築後方是釀酒坊，啤酒現場釀造並提供生啤。零酒精飲品中的冰塊內嵌著科林斯與米勒德花園培育的花卉。

Record店內座椅、卡座及舞台均由科林斯親手打造，藝術品與燈飾則融入了本地藝術家及顧客的作品。「我們真心熱愛這裡，」柯林斯表示。「我們熱愛這份事業，真切看到企業與小鎮的發展潛力。」

同在主街的Franny's Cup & Saucer店，其甜鹹點心、曲奇與甜品令人垂涎。店裡還販售自製格蘭諾拉麥片及約40種風味果醬。該店「有些經典款自開業就未曾改變，但菜單會隨季節更替、創意湧現乃至潮流趨勢動態調整。」

這種變革精神似乎正感染整個波因特阿里納社區，畢竟漲潮時所有船隻都會隨之升高，但店主們不視其他餐廳為競爭對手，而是共同打造繁榮社區的夥伴。