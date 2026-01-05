暴雨+國王潮 灣區沿岸周一仍有淹水風險

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
灣區在上周末受到強勁的短時暴風雨、以及月球引力導致的國王潮（King Tides）的雙重影響，灣區多市報告城市內澇以及沿岸淹水的情況。海水潮位在前一日創下記錄，導致海水倒灌進部分從未發生過淹水的城市沿岸地區。

國王潮是每年發生幾次的異常潮汐現象，發生在月球盡可能接近地球並與太陽成一條直線時，月亮和太陽的引力以一個方向作用在地球上，海洋水位將上升到最高點和最低點。

氣象預測指出，周日的潮位雖不及周六嚴重，但低窪地區仍可能遭海水覆蓋。舊金山當晚最高潮位預計於晚間11時18分出現，水位將高出正常值約1.9呎，較前一日低逾半呎。國家氣象局（National Weather Service）已將舊金山灣與聖巴勃羅灣的沿岸洪水警示延長至周一下午3時。

據觀察，舊金山北部沿海靠近渡輪大廈附近，海水倒灌入沿海的步行道及部分車行道，導致車流必須繞道行駛。金門大橋東側的Crissy Field一帶，周六積水水位一度升至2.56呎，創下自1998年以來的新高。

國家氣象局蒙特瑞辦公室氣象學家甘迺迪（Rachel Kennedy）透過電話向媒體SFGATE指出，這一水位「已接近舊金山灣區的歷史紀錄」。

肯尼迪提醒民眾，若發現道路積水，切勿嘗試駛入通行。她表示：「你無法得知積水有多深，也不知道水流速度有多快，車輛可能因此熄火受困，冒這個風險並不值得。」並補充，駕駛人應特別留意高速公路匝道與下匝道的積水情況，若遇道路封閉，務必提前規畫替代路線。

舊金山應急管理局發言人索恩希爾（Jackie Thornhill）表示，截至周日上午10時30分，市內尚未接獲道路或重要設施因沿岸淹水受影響的通報。周六國王潮曾淹沒內河碼頭（Embarcadero）與克里西原野（Crissy Field）沿岸步道，但對市政設施的影響有限。

馬連縣的米爾谷（Mill Valley）是周六國王潮受創較重的地區之一，地方政府周日持續戒備，因應可能的後續影響。

米爾谷警局警佐史密斯（Ryan Smith）表示，由於周日潮位預期較低，情況可能不會像前一天那樣嚴重，但警方仍在現場持續監控。靠近塔馬佩斯高中與Bothin沼澤保護區一帶，米勒大道（Miller Avenue）部分路段於周日上午雙向封閉，警方建議駕駛人暫時避免外出，待下午潮水退去後再上路。所幸，周六的淹水並未對當地造成明顯損害。

