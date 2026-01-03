我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

寶可夢慶祝30周年 麥當勞2月再推卡牌兒童餐

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年麥當勞曾推出與寶可夢聯名活動。（圖源麥當勞官網）
2025年麥當勞曾推出與寶可夢聯名活動。（圖源麥當勞官網）

麥當勞傳出將再度攜手「寶可夢」（Pokémon）於2026年2月至3月推出全新快樂兒童餐（Happy Meal）聯名活動，慶祝寶可夢系列誕生30周年。活動時程預計配合每年2月27日的「寶可夢日（Pokémon Day）」展開，並於3月間持續推出。

雖然官方尚未公布完整細節，但依過往慣例，快樂兒童餐中將隨餐附贈四張卡片的卡包，通常包含一張閃卡與三張非閃卡重印版本。外界也關注，此次30周年是否會比照25周年推出更大規模的卡牌組合；當年25周年紀念套卡曾推出多達50張卡片，在全球市場引發高度收藏熱潮。

最受矚目的焦點，則是是否會推出英文版限定皮卡丘宣傳卡。該張卡片描繪皮卡丘「吃漢堡」的可愛畫面，日前於日本首次亮相時曾引發搶購潮，不僅門市出現排隊現象，二手市場價格也迅速攀升。由於寶可夢國際公司近年對於特殊插畫與限量宣傳卡採取相對保守策略，以避免過度炒作，此次麥當勞聯名是否引進英文版本，成為收藏圈高度關注的話題。若英文版限定卡確定推出，勢必再度引發卡牌收藏熱潮，對玩家與收藏家而言將是難得的入手機會。此次合作也象徵寶可夢從1996年版本問世以來，橫跨三個世代的文化影響力，透過麥當勞這一全球性品牌，再次串聯童年回憶與當代流行。

這場結合懷舊與話題性的聯名活動，已提前在粉絲圈掀起高度期待。

麥當勞 日本

上一則

灣區首個元旦寶寶 在東灣聖利安住出生

下一則

灣區元旦升旗 600僑胞不畏風雨展現凝聚力

延伸閱讀

聖誕節外食 麥當勞、星巴克有開 聖蓋博谷不少中餐廳照常營業

聖誕節外食 麥當勞、星巴克有開 聖蓋博谷不少中餐廳照常營業
麥當勞青海首店開業 實現插旗全中國省區

麥當勞青海首店開業 實現插旗全中國省區
麥當勞全面漲價 中國消費者哀嚎：天塌了

麥當勞全面漲價 中國消費者哀嚎：天塌了
全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠
麥當勞新品粉色雞塊？他咬下驚見生肉 台業者致歉

麥當勞新品粉色雞塊？他咬下驚見生肉 台業者致歉

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位