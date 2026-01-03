寶可夢慶祝30周年 麥當勞2月再推卡牌兒童餐

2025年麥當勞曾推出與寶可夢聯名活動。（圖源麥當勞官網）

麥當勞 傳出將再度攜手「寶可夢」（Pokémon）於2026年2月至3月推出全新快樂兒童餐（Happy Meal）聯名活動，慶祝寶可夢系列誕生30周年。活動時程預計配合每年2月27日的「寶可夢日（Pokémon Day）」展開，並於3月間持續推出。

雖然官方尚未公布完整細節，但依過往慣例，快樂兒童餐中將隨餐附贈四張卡片的卡包，通常包含一張閃卡與三張非閃卡重印版本。外界也關注，此次30周年是否會比照25周年推出更大規模的卡牌組合；當年25周年紀念套卡曾推出多達50張卡片，在全球市場引發高度收藏熱潮。

最受矚目的焦點，則是是否會推出英文版限定皮卡丘宣傳卡。該張卡片描繪皮卡丘「吃漢堡」的可愛畫面，日前於日本 首次亮相時曾引發搶購潮，不僅門市出現排隊現象，二手市場價格也迅速攀升。由於寶可夢國際公司近年對於特殊插畫與限量宣傳卡採取相對保守策略，以避免過度炒作，此次麥當勞聯名是否引進英文版本，成為收藏圈高度關注的話題。若英文版限定卡確定推出，勢必再度引發卡牌收藏熱潮，對玩家與收藏家而言將是難得的入手機會。此次合作也象徵寶可夢從1996年版本問世以來，橫跨三個世代的文化影響力，透過麥當勞這一全球性品牌，再次串聯童年回憶與當代流行。

這場結合懷舊與話題性的聯名活動，已提前在粉絲圈掀起高度期待。