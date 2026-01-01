應對氣候變遷 灣區「第二代種子合作社」保存外地稀有種子

紫蘇葉是種子保存計畫的一部分。(Copilot AI生成)

灣區 有一群亞裔 美國農民，正在致力於保存和培育來自其他地區的稀有傳統水果和蔬菜品種的種子，來應對氣候變遷 等的挑戰。

舊金山紀事報報導，農場主人利奇（Kristyn Leach）滿懷敬畏地將一堆翠綠色的種子捧在手掌心。她告訴聚集在她農場裡幫忙脫粒和揚谷的十幾位婦女，不要只欣賞種子的美麗。「我希望你們試著用一種能感受到種子也在注視妳的方式來觀察它們，」利奇說，「那映照出的，是妳祖先的目光。」

這些種子來自秋葵（Molokhia，也叫黃麻錦葵）。自古埃及法老時代起，中東和非洲的人就用秋葵熬煮出一種美味黏稠的湯。「埃及豔后在看著我！」巴勒斯坦裔美國農夫巴爾胡姆（Nadia Barhoum）回應。

利奇和巴爾胡姆都隸屬於一個名為「第二代種子」（Second Generation Seeds）的合作社，他們致力於培育和保存來自亞洲、巴勒斯坦和北非的珍稀和傳統品種的水果和蔬菜種子。透過精心挑選，該組織保存了最能適應極端氣候（氣候變遷帶來的後果）的種子。

耗資150萬美元的戈揚種子園區（Gohyang Seed Campus）位於利奇的農場內，是灣區合作種植者加工和儲存數百款種子的大本營。隨著氣候變遷和其他生態危機威脅全球糧食系統，利奇和她的夥伴們認為，建立一個多元化的外地種子庫是保障糧食安全和繼承烹飪傳統的關鍵。

此外，他們表示這有助於擺脫對控制大部分種子市場的大型農業公司的依賴。美國農業部的報告顯示，光是三家公司就擁有大多數新品種種子的專利。「這些種子見證了太多，見證了人類歷史上最動盪的時期，」利奇說。她的使命是守護這些種子，不僅在她有生之年，「而且在未來的許多世代，」她說。