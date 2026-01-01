我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）
灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

歲末年終，當多數人忙著回顧2025年收穫、規畫2026年目標時，灣區骨董收藏家蘇先生，仍習慣清晨出門，在拍賣行預展、遺產拍賣與老宅門前排隊，為時間留下另一種紀錄。十多年來，他從佛像、玉器到瓷器，一步步累積收藏經驗，也在一次次「撿漏」與失之交臂之間，體會收藏的樂趣與文化的重量。

蘇先生接觸骨董，源於教學現場的思考。當年在灣區教授武術與中文時，他發現不少在美出生的華裔孩子，對傳統文化距離感較深，於是開始思考，是否能透過具體可見的器物，引發學習興趣。「如果只是講朝代、講課本，他們很難有感覺；但一件真的老物件放在面前，效果完全不一樣。」

在師友引領下，他開始走進拍賣市場，並向博物館專家與行內前輩學習斷代與鑑賞。拍賣現場的經驗，讓他至今印象深刻。曾有一次，一件商代玉璧在拍賣行被誤判為較晚年代，估價僅數千美元，卻在現場引發藏家競逐。蘇先生與同行一路舉牌，價格迅速翻升，最終以遠高於估價的金額落槌。「那時候大家心裡都很清楚，拍賣行可能看錯了，但藏家不會。」

比起大型拍賣會，他近年更常出沒於灣區的遺產拍賣。這類拍賣通常開放時間有限，買家需要清晨排隊，前幾名才能率先入內。「有時候不是比誰有錢，而是比誰準備得早、跑得快。」他形容，行內人會事先研究照片，推測骨董可能出現在屋內哪個角落，一進門便直奔目標。

其中一次，他在一場拍賣中注意到一只不起眼、甚至有缺角的花盆，被隨意放在桌子底下，幾乎無人問津。他憑紋飾與造型判斷，可能為清代晚期作品，當場以數百美元購入。回家後再查資料比對，確認與清末宮廷流行的器型相符，近日送拍估價已達數千至上萬美元。

儘管收藏經驗豐富，蘇先生並不將骨董視為致富工具。近年他陸續將部分藏品送拍，計畫把所得挹注文化基金會，投入茶道、中醫、香道等課程，讓骨董成為教學媒介。他常帶著漢代博山爐或明清器物，向學員講述中醫、道家思想與生活美學的歷史脈絡。

談及新年，他指出，歲末正值拍賣市場休整期，真正的重頭戲將在春季亞洲藝術周展開。但在辭舊迎新的節點，他更關注的是如何讓這些跨越百年的骨董，在當代繼續被理解與珍惜。

拍賣 灣區 華裔

上一則

聖縣估值官選舉揭曉 弗利戈當選

下一則

迎接2026 舊金山華埠「商遇里」辦免費街區派對

延伸閱讀

廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮

廣東手搖飲進駐桑尼維爾 引爆排隊潮
加州新一波雨勢襲來 跨年夜恐遇風雨

加州新一波雨勢襲來 跨年夜恐遇風雨
捷運推進第二期延伸工程 地下隧道將貫穿聖荷西市中心

捷運推進第二期延伸工程 地下隧道將貫穿聖荷西市中心
聖誕風暴來襲 聖荷西多郵區斷網十餘小時

聖誕風暴來襲 聖荷西多郵區斷網十餘小時
灣區最大通膨痛點在超市 食品雜貨5年飆漲26.8%冠全美

灣區最大通膨痛點在超市 食品雜貨5年飆漲26.8%冠全美

熱門新聞

多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
猛獁山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)。(谷歌地圖)

大風暴帶來強降雪 滑雪場經歷乾旱後迎「聖誕奇蹟」

2025-12-27 01:20
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師建廠、量產，但在綠卡管道不明等情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜／攝影）

與長期居留落差…拿E2簽證台籍台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？