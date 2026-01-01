灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

歲末年終，當多數人忙著回顧2025年收穫、規畫2026年目標時，灣區 骨董收藏家蘇先生，仍習慣清晨出門，在拍賣 行預展、遺產拍賣與老宅門前排隊，為時間留下另一種紀錄。十多年來，他從佛像、玉器到瓷器，一步步累積收藏經驗，也在一次次「撿漏」與失之交臂之間，體會收藏的樂趣與文化的重量。

蘇先生接觸骨董，源於教學現場的思考。當年在灣區教授武術與中文時，他發現不少在美出生的華裔 孩子，對傳統文化距離感較深，於是開始思考，是否能透過具體可見的器物，引發學習興趣。「如果只是講朝代、講課本，他們很難有感覺；但一件真的老物件放在面前，效果完全不一樣。」

在師友引領下，他開始走進拍賣市場，並向博物館專家與行內前輩學習斷代與鑑賞。拍賣現場的經驗，讓他至今印象深刻。曾有一次，一件商代玉璧在拍賣行被誤判為較晚年代，估價僅數千美元，卻在現場引發藏家競逐。蘇先生與同行一路舉牌，價格迅速翻升，最終以遠高於估價的金額落槌。「那時候大家心裡都很清楚，拍賣行可能看錯了，但藏家不會。」

比起大型拍賣會，他近年更常出沒於灣區的遺產拍賣。這類拍賣通常開放時間有限，買家需要清晨排隊，前幾名才能率先入內。「有時候不是比誰有錢，而是比誰準備得早、跑得快。」他形容，行內人會事先研究照片，推測骨董可能出現在屋內哪個角落，一進門便直奔目標。

其中一次，他在一場拍賣中注意到一只不起眼、甚至有缺角的花盆，被隨意放在桌子底下，幾乎無人問津。他憑紋飾與造型判斷，可能為清代晚期作品，當場以數百美元購入。回家後再查資料比對，確認與清末宮廷流行的器型相符，近日送拍估價已達數千至上萬美元。

儘管收藏經驗豐富，蘇先生並不將骨董視為致富工具。近年他陸續將部分藏品送拍，計畫把所得挹注文化基金會，投入茶道、中醫、香道等課程，讓骨董成為教學媒介。他常帶著漢代博山爐或明清器物，向學員講述中醫、道家思想與生活美學的歷史脈絡。

談及新年，他指出，歲末正值拍賣市場休整期，真正的重頭戲將在春季亞洲藝術周展開。但在辭舊迎新的節點，他更關注的是如何讓這些跨越百年的骨董，在當代繼續被理解與珍惜。