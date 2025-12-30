我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

舊金山擬建15層可負擔宅 專供LGBTQ+長者

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。（Mercy Housing提供）
建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。（Mercy Housing提供）

隨著人口快速老化，舊金山對可負擔高齡住宅的需求日益迫切。根據加州財政廳資料，到2030年，舊金山約有近三分之一人口年滿60歲以上，高於全州平均水準。在住房供給長期吃緊的情況下，部分族群面臨更嚴峻的居住挑戰，其中包括多元性別族群LGBTQ+高齡長者。

舊金山紀事報報導，市府與非營利機構近日宣布將在位於市場街的一塊空地，在未來數年內將興建一棟15層高的長者住宅大樓，專為舊金山高齡居民提供可負擔住房，主要服務LGBTQ+族群，並開放部分單位給退伍軍人。

服務LGBTQ+高齡者的非營利組織Openhouse副主任索托（Dani Soto）指出，隨著年齡增長，收入往往受限、生活成本卻不斷上升，使得可負擔住房的重要性更加凸顯。

該住宅計畫由Mercy Housing負責開發，將提供共187戶套房及一房單位，資金來源來自州府與市府，全數屬可負擔住宅。Mercy Housing資深專案經理威爾斯（Sean Wils）表示，入住資格以62歲以上長者為主，收入限制介於極低收入至極低偏低收入，年收入約在1.6萬元至9.2萬元之間。

建築設計也特別強調公共空間。設計團隊指出，許多長者在退休後容易感到孤立，親友相繼離世更加深孤獨感，因此刻意打造能促進鄰里互動的開放空間，鼓勵住戶建立連結。

Openhouse志工參與專員史特洛貝爾(Julie Strobel）表示，組織長期致力於防止社區成員陷入孤立，並提供多元支持服務，包括男性與女性支持團體，以及長期HIV感染者支持小組等。新建住宅對街的1939 Market街建築，也將設置由Openhouse營運的服務與活動空間。

建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。建築師指出，基地位於Duboce街與Market街口，鄰近多個LGBTQ+相關設施，包括Openhouse於Laguna街附近的服務據點，地點具高度社區連結性。

該計畫完工後，將與周邊兩棟住宅組成小型社區園區，並透過廊道串聯各棟建築，讓住戶能共享所有服務與活動空間，進一步強化對LGBTQ+高齡社群的支持。

建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。（M...
建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。（Mercy Housing提供）

LGBTQ 舊金山 低收入

上一則

聖荷西推寬免商業稅1年 補繳欠稅可免罰

下一則

聖縣圖書館推「中華家脈」數位檢索 助追溯家族脈絡

延伸閱讀

舊金山經文處5300萬買灣區新大樓 創中華民國在美購置館產最高價

舊金山經文處5300萬買灣區新大樓 創中華民國在美購置館產最高價
列治文、日落區連2周末停電 居民不滿抗議聲勢高漲

列治文、日落區連2周末停電 居民不滿抗議聲勢高漲
日落區屢停電醫療出現緊急狀況 商家嚴重財損 王兆倫問責PG&E

日落區屢停電醫療出現緊急狀況 商家嚴重財損 王兆倫問責PG&E
南巴沙迪那社區被闖 偷走小朋友價值上萬元的聖誕禮物

南巴沙迪那社區被闖 偷走小朋友價值上萬元的聖誕禮物
泰國強攻「彩虹經濟」 旅遊、影視業商機進補

泰國強攻「彩虹經濟」 旅遊、影視業商機進補

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

灣區男子遛狗遇到6條郊狼包圍 冷靜應對脫險

2025-12-28 20:46
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對