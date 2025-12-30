舊金山擬建15層可負擔宅 專供LGBTQ+長者

建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。（Mercy Housing提供）

隨著人口快速老化，舊金山 對可負擔高齡住宅的需求日益迫切。根據加州財政廳資料，到2030年，舊金山約有近三分之一人口年滿60歲以上，高於全州平均水準。在住房供給長期吃緊的情況下，部分族群面臨更嚴峻的居住挑戰，其中包括多元性別族群LGBTQ +高齡長者。

舊金山紀事報報導，市府與非營利機構近日宣布將在位於市場街的一塊空地，在未來數年內將興建一棟15層高的長者住宅大樓，專為舊金山高齡居民提供可負擔住房，主要服務LGBTQ+族群，並開放部分單位給退伍軍人。

服務LGBTQ+高齡者的非營利組織Openhouse副主任索托（Dani Soto）指出，隨著年齡增長，收入往往受限、生活成本卻不斷上升，使得可負擔住房的重要性更加凸顯。

該住宅計畫由Mercy Housing負責開發，將提供共187戶套房及一房單位，資金來源來自州府與市府，全數屬可負擔住宅。Mercy Housing資深專案經理威爾斯（Sean Wils）表示，入住資格以62歲以上長者為主，收入限制介於極低收入 至極低偏低收入，年收入約在1.6萬元至9.2萬元之間。

建築設計也特別強調公共空間。設計團隊指出，許多長者在退休後容易感到孤立，親友相繼離世更加深孤獨感，因此刻意打造能促進鄰里互動的開放空間，鼓勵住戶建立連結。

Openhouse志工參與專員史特洛貝爾(Julie Strobel）表示，組織長期致力於防止社區成員陷入孤立，並提供多元支持服務，包括男性與女性支持團體，以及長期HIV感染者支持小組等。新建住宅對街的1939 Market街建築，也將設置由Openhouse營運的服務與活動空間。

建築外觀設計融入彩虹元素，象徵社群能見度與認同感，向城市宣告「我們在這裡」。建築師指出，基地位於Duboce街與Market街口，鄰近多個LGBTQ+相關設施，包括Openhouse於Laguna街附近的服務據點，地點具高度社區連結性。