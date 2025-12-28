聖塔克拉拉公園 推親子健行尋寶

聖塔克拉拉縣公園局推出全新親子與戶外活動「Hike and Seek」健行尋寶挑戰。（取自聖塔克拉拉政府）

聖塔克拉拉縣公園局近日推出全新親子 與戶外活動「Hike and Seek」健行尋寶挑戰，活動至12月31日止，透過結合傳統健行與尋寶遊戲的方式，鼓勵民眾走訪郡內各大公園、觀察沿途野生動植物，並有機會贏取小獎品或抽獎資格。

「Hike and Seek」活動以 Bingo（賓果）遊戲 形式進行，參加者可選擇下載、截圖或列印健行賓果卡，依據卡片上的項目拍照紀錄自己在縣立公園裡所見的動植物或自然景觀，橫、直或斜線完成五格即可獲得小獎品；完成 25項中任意20項 則可換取紀念頭巾（bandana）。若能完成整張賓果卡的 「全滿黑out」 紀錄，更可進入抽獎名單，有機會贏得聖塔克拉拉縣公園的停車證。

參加者需將完成的賓果卡與照片整理成相簿，透過官方表單上傳提交，公園局收到後一周內聯絡領獎方式。活動獎品有限，送完為止。縣公園局並強調，雖然賓果卡上建議的特定步道能增加找到特定物種的機會，但民眾並不需要限定在這些指定路線，只要在任縣立公園開心漫步並拍下照片仍可獲得認可。建議的步道包括：Martial Cottle Trail（簡易）、Sanborn 的 Peterson Trail（中等）、Mt. Madonna 之 Blackhawk Trail（中等）及 Coyote Lake – Harvey Bear 之 Ojo de Agua Trail（具挑戰性）。

這項活動延續了過去「Hike the Hundred」健行挑戰的精神，結合探索、教育與娛樂，讓民眾更深入了解縣立公園豐富的自然環境與生物多樣性。過去參與者曾分享自己透過尋寶健行發現了松鼠、野火雞、夜鷺、鴨群等各種生態景觀，更增添親子與戶外健行的趣味性。

縣公園局表示，本次活動歡迎所有年齡層民眾參加，是結合健行運動與野外觀察的絕佳機會。民眾可透過官方頁面下載賓果卡與提交表單，開啟自己的探索之旅。