灣區駕駛人 雨天路況應對能力藏風險

灣區一年中大部分時間氣候乾燥，不少駕駛人對雨天路況的適應度有限，反映出灣區雨天行車的潛在風險。（美聯社）

灣區 近期進入冬季降雨期，濕滑路況為通勤安全帶來挑戰。聖诞節假期清晨，一名從桑尼維爾前往舊金山 國際機場（SFO）的旅客林先生，在高速公路上遭遇一起因雨天路滑引發的交通事故，所幸未造成人員傷亡。

據當事人林先生表示，當天清晨約6時，他搭乘Uber前往 SFO，準備搭機前往德州 奧斯汀。事發時正值降雨，天色昏暗、路面濕滑。行程途中，車輛在高速公路上正常行駛時，鄰近車道的一輛卡車疑似因路面積水打滑，車輛失控後向其搭乘的車輛偏移，雙方隨即發生擦撞。事故發生後，兩輛車駛離高速公路，在安全地點停靠並進行協商處理。林先生說，事故程度較輕，未造成人員受傷，但車輛出現損傷。由於當時正趕往機場，他一度擔心行程受到影響。林先生表示，Uber 司機在事故發生後保持冷靜，確認現場情況後，仍設法繼續完成行程，最終將其按時送達機場。事後，雙方交換聯絡方式，林先生也表示，若後續有需要，願意協助說明事故經過。

林先生認為，此次事件反映出灣區雨天行車的潛在風險。他表示，灣區一年中大部分時間氣候乾燥，降雨多集中於冬季，不少駕駛人對雨天路況的適應度有限。降雨初期，路面容易因積水、油漬與反光影響視線，車輛抓地力明顯下降，對駕駛專注力提出更高要求。此外，他也提到，部分車輛長時間未更換輪胎，胎紋磨損在乾燥天氣下不易察覺，但在濕滑路面上更容易增加打滑風險。

隨著近期降雨持續，交通單位提醒駕駛人雨天行車應降低車速、保持安全車距，並定期檢查輪胎與煞車系統。林先生表示，希望透過分享這次經歷，提醒駕駛人於冬季雨天上路時提高警覺，降低事故發生機率，確保行車安全。