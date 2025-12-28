我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

灣區駕駛人 雨天路況應對能力藏風險

記者龔玥/聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區一年中大部分時間氣候乾燥，不少駕駛人對雨天路況的適應度有限，反映出灣區雨天行車的潛在風險。（美聯社）
灣區一年中大部分時間氣候乾燥，不少駕駛人對雨天路況的適應度有限，反映出灣區雨天行車的潛在風險。（美聯社）

灣區近期進入冬季降雨期，濕滑路況為通勤安全帶來挑戰。聖诞節假期清晨，一名從桑尼維爾前往舊金山國際機場（SFO）的旅客林先生，在高速公路上遭遇一起因雨天路滑引發的交通事故，所幸未造成人員傷亡。

據當事人林先生表示，當天清晨約6時，他搭乘Uber前往 SFO，準備搭機前往德州奧斯汀。事發時正值降雨，天色昏暗、路面濕滑。行程途中，車輛在高速公路上正常行駛時，鄰近車道的一輛卡車疑似因路面積水打滑，車輛失控後向其搭乘的車輛偏移，雙方隨即發生擦撞。事故發生後，兩輛車駛離高速公路，在安全地點停靠並進行協商處理。林先生說，事故程度較輕，未造成人員受傷，但車輛出現損傷。由於當時正趕往機場，他一度擔心行程受到影響。林先生表示，Uber 司機在事故發生後保持冷靜，確認現場情況後，仍設法繼續完成行程，最終將其按時送達機場。事後，雙方交換聯絡方式，林先生也表示，若後續有需要，願意協助說明事故經過。

林先生認為，此次事件反映出灣區雨天行車的潛在風險。他表示，灣區一年中大部分時間氣候乾燥，降雨多集中於冬季，不少駕駛人對雨天路況的適應度有限。降雨初期，路面容易因積水、油漬與反光影響視線，車輛抓地力明顯下降，對駕駛專注力提出更高要求。此外，他也提到，部分車輛長時間未更換輪胎，胎紋磨損在乾燥天氣下不易察覺，但在濕滑路面上更容易增加打滑風險。

隨著近期降雨持續，交通單位提醒駕駛人雨天行車應降低車速、保持安全車距，並定期檢查輪胎與煞車系統。林先生表示，希望透過分享這次經歷，提醒駕駛人於冬季雨天上路時提高警覺，降低事故發生機率，確保行車安全。

灣區 德州 舊金山

上一則

強化災害應變 聖荷西引進AI疏散決策系統

下一則

虛擬實境科技VR 讓洛斯蓋圖老人院居民生活更豐富

延伸閱讀

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
北加州客家同鄉會 數百鄉親齊聚一堂歡慶新春

北加州客家同鄉會 數百鄉親齊聚一堂歡慶新春
佛利蒙Niles Community Park水杉染色 散步、運動好去處

佛利蒙Niles Community Park水杉染色 散步、運動好去處
暴雨引發油罐車翻覆 南聖荷西101號公路封閉1日後重開

暴雨引發油罐車翻覆 南聖荷西101號公路封閉1日後重開
保護居民 灣區「ICE禁入區」再添兩處

保護居民 灣區「ICE禁入區」再添兩處

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測