我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

沙加緬度連3年人口淨流入 中谷成新熱點

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州首府正逐漸成為新一代人口與經濟活力聚集地。圖為加州首府。(美聯社)
加州首府正逐漸成為新一代人口與經濟活力聚集地。圖為加州首府。(美聯社)

加州財政廳最新統計顯示，在2024至2025財政年度期間，沙加緬度地區人口繼續呈現穩健成長，淨增人口數為全州第二高，更反映出中谷地區成為人口流入新熱點的趨勢。

加州總人口成長有限，在2024年7月1日至2025年7月1日這一年間僅增加約1萬9200 人，增幅約0.05%，但在58縣中，沙加緬度縣是增長率較高的地區之一，新增居民近8800 人，增幅約0.55%，居全州第五。

統計指出，這已是沙加緬度地區連續第三年維持人口增加，緩和了疫情期間人口下滑的趨勢，也證明該地長期吸引新居民的能力。

綜合媒體報導，這波人口增長的結構，主要源於下列關鍵因素：

一、自然增加：出生大於死亡：沙加緬度縣及周邊地區的出生率持續高於死亡率，對人口淨成長有穩定貢獻，與州整體趨勢相呼應。

二、國際移民：儘管全州淨增加的國際移民，在2024至2025年度因移民政策變化而減緩，但沙加緬度做為移民的目的地之一，仍透過國際移入維持人口流入。

三、州內遷移與生活成本考量：觀察居住模式變化，許多原本居住在舊金山灣區或洛杉磯等高房價地區的居民，選擇遷往生活成本相對較低、居住環境舒適的內陸都市，例如沙加緬度及中谷地區。

因此，除了沙加緬度縣外，相鄰的普萊瑟（Placer）與宇洛（Yolo）縣 同樣在全州人口增長率中名列前茅。普萊瑟更是少數出現州內遷移流入的縣之一，顯示有越來越多加州內居民選擇跨縣居住。

沙加緬度蜂報指出，人口增加、經濟活力回升往往相互影響。沙加緬度作為州府及重要經濟教育中心，其生活機能與就業機會是吸引人口的重要因素，加州首府正逐漸成為新一代人口與經濟活力聚集地。從長遠來看，中長期研究預測沙加緬度及中央谷地未來數十年仍將持續吸引更多居民，有望在25年內增長數十萬人口。

相對的，人口增長也將形成城市規畫與基礎建設的挑戰。住房供給、公共服務、交通需求等都將面臨更高壓力。專家認為，若要維持長期競爭力，地方政府必須同時加強建設與資源配置，確保增長帶來的效益最大化。

加州人口增減變動前5大縣
加州人口增減變動前5大縣

加州 移民 疫情

上一則

男突發現洗碗機外觀暗沉「祕密」 網友紛檢查自家電器

下一則

強化災害應變 聖荷西引進AI疏散決策系統

延伸閱讀

搶救生育率 湖北1縣生二胎以上享住房補助「以面積計算」

搶救生育率 湖北1縣生二胎以上享住房補助「以面積計算」
冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死

冬季風暴引發加州豪雨、山洪、泥石流 至少4死
TikTok「踢門」惡作劇 加州警：可致嚴重控罪 多人已被捕

TikTok「踢門」惡作劇 加州警：可致嚴重控罪 多人已被捕
無證移民白卡擴大 成本翻倍年耗百億

無證移民白卡擴大 成本翻倍年耗百億
灣區房價中位數較去年降3% 仍高於100萬元

灣區房價中位數較去年降3% 仍高於100萬元

熱門新聞

身為福建人的小汀，郤著迷於重火快炒、香辣奔放的湘菜。（受訪者提供）

科技人下班後變身大廚 後院炒菜 饕客等上1個月 炒出人生新滋味

2025-12-26 01:20
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

2025-12-23 13:08
巧克力品牌Pocket’s Chocolates 與costco合作推出杏仁巧克力。（記者龔玥╱攝影）

好市多真樹聖誕樹降價上架 節慶巧克力零食一站買齊

2025-12-24 14:16
Breannah Yeh原本的個人資訊頁面 。(Linkedin截圖)

華女棄矽谷高薪 轉戰這項極限運動吸粉300萬

2025-12-23 19:00

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測