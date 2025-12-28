沙加緬度連3年人口淨流入 中谷成新熱點

加州首府正逐漸成為新一代人口與經濟活力聚集地。圖為加州首府。(美聯社)

加州 財政廳最新統計顯示，在2024至2025財政年度期間，沙加緬度地區人口繼續呈現穩健成長，淨增人口數為全州第二高，更反映出中谷地區成為人口流入新熱點的趨勢。

加州總人口成長有限，在2024年7月1日至2025年7月1日這一年間僅增加約1萬9200 人，增幅約0.05%，但在58縣中，沙加緬度縣是增長率較高的地區之一，新增居民近8800 人，增幅約0.55%，居全州第五。

統計指出，這已是沙加緬度地區連續第三年維持人口增加，緩和了疫情 期間人口下滑的趨勢，也證明該地長期吸引新居民的能力。

綜合媒體報導，這波人口增長的結構，主要源於下列關鍵因素：

一、自然增加：出生大於死亡：沙加緬度縣及周邊地區的出生率持續高於死亡率，對人口淨成長有穩定貢獻，與州整體趨勢相呼應。

二、國際移民 ：儘管全州淨增加的國際移民，在2024至2025年度因移民政策變化而減緩，但沙加緬度做為移民的目的地之一，仍透過國際移入維持人口流入。

三、州內遷移與生活成本考量：觀察居住模式變化，許多原本居住在舊金山灣區或洛杉磯等高房價地區的居民，選擇遷往生活成本相對較低、居住環境舒適的內陸都市，例如沙加緬度及中谷地區。

因此，除了沙加緬度縣外，相鄰的普萊瑟（Placer）與宇洛（Yolo）縣 同樣在全州人口增長率中名列前茅。普萊瑟更是少數出現州內遷移流入的縣之一，顯示有越來越多加州內居民選擇跨縣居住。

沙加緬度蜂報指出，人口增加、經濟活力回升往往相互影響。沙加緬度作為州府及重要經濟教育中心，其生活機能與就業機會是吸引人口的重要因素，加州首府正逐漸成為新一代人口與經濟活力聚集地。從長遠來看，中長期研究預測沙加緬度及中央谷地未來數十年仍將持續吸引更多居民，有望在25年內增長數十萬人口。