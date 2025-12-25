UGTea進駐密爾比達廣場 取代一芳奶茶

密爾比達的一芳奶茶店面被UGTea接替, 原有的招牌尚未更換。（記者龔玥╱攝影）

南灣的密爾比達 近日迎來新的手搖飲品牌進駐。原位於密爾比達廣場的一芳奶茶店的店面已由來自台灣、在社群平台上擁有高人氣的茶飲品牌UGTea接替，不少消費者在社群平台與現場紛紛表示期待，希望能在灣區 嘗到UG的招牌茶飲與話題新品。

UGTea以年輕化風格與創新口味在台灣迅速走紅，主打精選茶葉、創意奶蓋與視覺感十足的飲品設計，深受社群用戶喜愛。此次進駐密爾比達，也被視為灣區手搖飲市場的一大新亮點。

UGTea擁有多款人氣招牌飲品，其中包含以花香茶底搭配濃鬱奶香的系列奶茶，以及層次豐富的雲頂奶蓋飲品。相較傳統手搖飲品牌，UGTea的整體定位更偏向「時尚茶飲」，不僅強調風味，也注重外觀與體驗感。

值得一提的是，UGTea過去曾在台灣推出號稱「史上最奢華」的手搖飲--「金箔雲頂」，一度在社群平台引發熱議。該款限量開運新品直接在飲品頂部放上一整片24K金箔，金光閃閃的外觀迅速吸引目光，被網友形容為「喝得到的奢華感」。這款「金箔手搖飲」以人氣飲品 「三窨十五茉奶茶」為基底，融合茉莉花茶香與濃鬱奶香，再搭配哈密瓜雲頂奶蓋，並撒上胡桃脆粒增添口感層次。在台灣上市時，中杯售價高達288元新台幣，被稱為「全台最貴手搖飲之一」，卻仍吸引不少消費者嘗鮮打卡。

雖然目前灣區門店尚未公布是否會推出金箔系列飲品，但這一賣點讓不少奶茶愛好者在社交媒體表示非常期待。