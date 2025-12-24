灣區BART便民 聖誕、元旦加開深夜列車 提供停車優惠

灣區捷運系統BART聖誕與跨年期間將依不同日期調整班次。(本報檔案照)

聖誕節 與新年假期將至，灣區 捷運系統BART公布假期營運與交通配套，包含聖誕節與元旦採取周日班表、新年前夕加開深夜列車、停車優惠，以及最新「感應支付即刷即走（Tap and Ride）」服務，方便民眾節慶出行。

BART 表示，聖誕與跨年 期間將依不同日期調整班次，重點如下：

12月24日（周三，平安夜）：平日班表，上午5時至午夜12時

12月25日（周四，聖誕節）：周日班表，上午8時至午夜12時

12月26日（周五）：平日班表

12月31日（周三，跨年夜）：平日班表並加開深夜服務

1月1日（周四，元旦）：周日班表，上午8時至午夜12時

1月2日（周五）：平日班表

為因應跨年煙火與慶祝活動人潮，BART 將在 12月31日跨年夜提供延長至凌晨1時的列車服務，並加派人手與活動列車。延長服務僅行駛 黃線、藍線與橘線，共三線雙向運行。

舊金山市區僅由黃線服務。藍線行駛 Bay Fair 至 Dublin/Pleasanton。MacArthur 與 Bay Fair 站將進行定點轉乘。凌晨1時班次不行經 SFO 與 OAK 機場站。市中心舊金山最後一班東灣方向列車約凌晨1時30分。前往 Millbrae 的最後一班南行列車約凌晨2時10分

BART 表示，午夜與凌晨1時都會從各線終點站發出「當晚最後列車」，服務全系統50站中的48站。

即日起，BART 全線閘門支援 感應式信用卡、簽帳卡，以及 Apple Pay、Google Pay，無需事先註冊或儲值，直接「刷卡即走」。官方指出，灣區所有大眾運輸系統已於 12月10日 全面支援此服務。 仍習慣使用 Clipper 卡的乘客，則需在刷卡時將卡片取出，手機錢包用戶須確認已開啟快速感應模式。

BART 停車規定也配合假期調整：

聖誕節與元旦全天免費停車。平日每天下午3時後、周末一律免費。但Milpitas 與 Berryessa/North San Jose 站（由 VTA 管理）不適用。

針對假期出國潮，BART 提醒，多數車站提供價格相對低廉的多日預約停車，尤其 Millbrae 與 San Bruno 站，在假期間允許旅客停在預約或一般付費車位後轉乘 BART 前往機場。

此外，BART 還將於跨年夜加派安全人員，並提醒乘客可透過簡訊或專線直接聯絡 BART 警察，或使用 BART Watch App 匿名回報可疑狀況。官方也呼籲民眾搭車時留意車廂與列車編號，以利緊急聯繫。