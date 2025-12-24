我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

聖塔克拉拉市下水道溢流 桑尼維爾施援 避免險情擴大

記者徐蓓蓓／聖塔克拉拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉市與桑尼維爾市攜手應對下水道溢流。（聖塔克拉拉市府提供）
聖塔克拉拉市與桑尼維爾市攜手應對下水道溢流。（聖塔克拉拉市府提供）

近日，聖塔克拉拉市在Poinciana Drive一帶發生下水道系統溢流險情，所幸獲得鄰市桑尼維爾環境服務部門即時支援，成功將溢流控制在小範圍內，避免事態擴大，展現灣區城市間長期合作的默契與效率。

桑尼維爾市環境服務局下水道／雨水部門的廢水主管巴拉賈（Jerry Barajas）表示，兩市一向互為鄰里、彼此支援是理所當然，「我們只是做了你們（聖塔克拉拉）也會為我們做的事。」他強調，跨市合作的開放工作關係，對於確保公共安全至關重要。

聖塔克拉拉市水務與下水道公用事業局下水道營運與維護助理主管波比亞（Daniel Bobias）也指出，過去幾年聖塔克拉拉曾多次協助桑尼維爾處理相關問題，對此次迅速支援深表感謝，「我們非常珍惜彼此提供的支持。」

聖塔克拉拉市府表示，,由於兩市邊界蜿蜒、基礎設施線路交錯，突發狀況下責任歸屬往往不易釐清。為此，桑尼維爾環境服務局與聖塔克拉拉水務與下水道公用事業局建立了「先到先管」的協作原則——哪一方先到場，便先行主導處置，確保反應速度與處理效率。

聖塔克拉拉市也表示，未來若涉及桑尼維爾的基礎設施緊急狀況，將同樣全力支援。巴拉賈回應，期待持續深化合作，「隨時歡迎聯繫，一起確保社區安全。」

這起事件不僅化解了一場潛在公共衛生風險，也再次印證灣區城市之間以鄰為伴、互助互信的治理精神。

灣區

上一則

多數聯邦雇員 12月24、26日加放2天有薪假

下一則

供電受限 灣區數據中心建設落後全美 學者：或許是好事

延伸閱讀

灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」

灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」
報告分析：灣區交通發展 逐步「脫鉤」空污

報告分析：灣區交通發展 逐步「脫鉤」空污
灣區日用雜貨價格5年飆漲27% 生活壓力更大

灣區日用雜貨價格5年飆漲27% 生活壓力更大
桑尼維爾市中心2新辦公大樓 全部租滿

桑尼維爾市中心2新辦公大樓 全部租滿
川味包子飄香桑尼維爾 家鄉味融合現代感 引發排隊人潮

川味包子飄香桑尼維爾 家鄉味融合現代感 引發排隊人潮

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍