聖塔克拉拉市下水道溢流 桑尼維爾施援 避免險情擴大

聖塔克拉拉市與桑尼維爾市攜手應對下水道溢流。（聖塔克拉拉市府提供）

近日，聖塔克拉拉市在Poinciana Drive一帶發生下水道系統溢流險情，所幸獲得鄰市桑尼維爾環境服務部門即時支援，成功將溢流控制在小範圍內，避免事態擴大，展現灣區 城市間長期合作的默契與效率。

桑尼維爾市環境服務局下水道／雨水部門的廢水主管巴拉賈（Jerry Barajas）表示，兩市一向互為鄰里、彼此支援是理所當然，「我們只是做了你們（聖塔克拉拉）也會為我們做的事。」他強調，跨市合作的開放工作關係，對於確保公共安全至關重要。

聖塔克拉拉市水務與下水道公用事業局下水道營運與維護助理主管波比亞（Daniel Bobias）也指出，過去幾年聖塔克拉拉曾多次協助桑尼維爾處理相關問題，對此次迅速支援深表感謝，「我們非常珍惜彼此提供的支持。」

聖塔克拉拉市府表示，,由於兩市邊界蜿蜒、基礎設施線路交錯，突發狀況下責任歸屬往往不易釐清。為此，桑尼維爾環境服務局與聖塔克拉拉水務與下水道公用事業局建立了「先到先管」的協作原則——哪一方先到場，便先行主導處置，確保反應速度與處理效率。

聖塔克拉拉市也表示，未來若涉及桑尼維爾的基礎設施緊急狀況，將同樣全力支援。巴拉賈回應，期待持續深化合作，「隨時歡迎聯繫，一起確保社區安全。」

這起事件不僅化解了一場潛在公共衛生風險，也再次印證灣區城市之間以鄰為伴、互助互信的治理精神。