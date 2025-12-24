我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

裁員潮持續 2公司將在聖荷西砍逾百人

聖荷西訊
班馬科技公司在聖荷西的辦公樓。(Google Maps)
班馬科技公司在聖荷西的辦公樓。(Google Maps)

一家科技公司和一家生技公司宣布裁員，未來幾個月將在聖荷西裁減超過100個職位，再次顯示灣區裁員潮仍在持續。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，斑馬技術公司（Zebra Technologies）和生物梅里埃公司（bioMerieux）已分別向加州就業發展廳（EDD）報告了各自的裁員決定，官方的「工人調整和再培訓通知法案」（WARN）通知顯示，此次裁員將導致聖荷西共計196個工作崗位流失。

此前，灣區多家科技公司已宣布大規模裁員。

生物梅里埃公司向EDD提交的WARN通知顯示，從2026年4月起，該公司將在其位於聖荷西北部Baytech Drive 130號的工廠裁減121個工作機會。

總部位於法國的生物梅里埃公司將於2026年底永久關閉其位於Baytech Drive的整個工廠。裁員將分兩個階段進行。第一階段將於4月3日開始，第二階段將於12月18日開始。

「該工廠的所有員工都將受到影響，」生物梅里埃公司人力資源高級副總裁魯芬（Erica Ruffin）在WARN通知中寫道。「預計此次關閉將是永久性的。」

總部位於伊利諾州的斑馬技術公司（Zebra Technologies）的產品包括智慧資料擷取軟體和硬體系統，該公司計畫在聖荷西北部裁員75人。

斑馬技術公司表示，策略思維的轉變是其決定在聖荷西進行裁員的重要原因。

WARN通知指出，從2026年2月9日起，斑馬技術公司位於聖荷西北部Orchard Parkway 2811號的工廠員工將失去工作。裁員將持續到3月31日。所有裁員將是永久性的。

斑馬技術公司全球人力資源服務中心總監博克（Stephanie Bock）在WARN通知書中寫道：「斑馬技術公司正在探索其機器人自動化業務的戰略選擇，所有正在探索的方案都將導致支持該業務的員工人數大幅減少。」

該公司關於機器人自動化業務的決定將影響斑馬技術公司位於Orchard Parkway的辦公室地點。公司在WARN通知書中聲明，受影響的員工無權排擠資歷較淺的其他員工。

聖荷西辦公地點可能關閉。

博克在WARN通知書中寫道：「由於業務需求的變化，斑馬技術公司認為聖荷西辦公地點不再是支持公司運營所必需的。」

生物梅里埃公司將於2026年底永久關閉其位於Baytech Drive的整個工廠...
生物梅里埃公司將於2026年底永久關閉其位於Baytech Drive的整個工廠。(Google Maps)

裁員 聖荷西 灣區

上一則

供電受限 灣區數據中心建設落後全美 學者：或許是好事

下一則

前警察局長葉培恩卸任回顧：金山2025年犯罪率創新低

延伸閱讀

聖荷西力拚成灣區資料中心之都 恐PG&E用戶電費將上漲

聖荷西力拚成灣區資料中心之都 恐PG&E用戶電費將上漲
聖荷西黑五槍擊案 帽子成導火線

聖荷西黑五槍擊案 帽子成導火線
南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力
東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈

東聖荷西老字號墨西哥餐廳La Perla Taqueria 12月底熄燈
聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

聖荷西1殯儀館 誤將亡者大腦當成「衣物」交給父親

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍