裁員潮持續 2公司將在聖荷西砍逾百人

班馬科技公司在聖荷西的辦公樓。(Google Maps)

一家科技公司和一家生技公司宣布裁員 ，未來幾個月將在聖荷西 裁減超過100個職位，再次顯示灣區 裁員潮仍在持續。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，斑馬技術公司（Zebra Technologies）和生物梅里埃公司（bioMerieux）已分別向加州就業發展廳（EDD）報告了各自的裁員決定，官方的「工人調整和再培訓通知法案」（WARN）通知顯示，此次裁員將導致聖荷西共計196個工作崗位流失。

此前，灣區多家科技公司已宣布大規模裁員。

生物梅里埃公司向EDD提交的WARN通知顯示，從2026年4月起，該公司將在其位於聖荷西北部Baytech Drive 130號的工廠裁減121個工作機會。

總部位於法國的生物梅里埃公司將於2026年底永久關閉其位於Baytech Drive的整個工廠。裁員將分兩個階段進行。第一階段將於4月3日開始，第二階段將於12月18日開始。

「該工廠的所有員工都將受到影響，」生物梅里埃公司人力資源高級副總裁魯芬（Erica Ruffin）在WARN通知中寫道。「預計此次關閉將是永久性的。」

總部位於伊利諾州的斑馬技術公司（Zebra Technologies）的產品包括智慧資料擷取軟體和硬體系統，該公司計畫在聖荷西北部裁員75人。

斑馬技術公司表示，策略思維的轉變是其決定在聖荷西進行裁員的重要原因。

WARN通知指出，從2026年2月9日起，斑馬技術公司位於聖荷西北部Orchard Parkway 2811號的工廠員工將失去工作。裁員將持續到3月31日。所有裁員將是永久性的。

斑馬技術公司全球人力資源服務中心總監博克（Stephanie Bock）在WARN通知書中寫道：「斑馬技術公司正在探索其機器人自動化業務的戰略選擇，所有正在探索的方案都將導致支持該業務的員工人數大幅減少。」

該公司關於機器人自動化業務的決定將影響斑馬技術公司位於Orchard Parkway的辦公室地點。公司在WARN通知書中聲明，受影響的員工無權排擠資歷較淺的其他員工。

聖荷西辦公地點可能關閉。