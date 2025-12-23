聖塔克拉拉縣首創 藥局為嬰幼兒施打疫苗

我的頻道

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖縣藥局首創嬰幼兒疫苗服務，六個月大即可接種。示意圖。(路透)
聖縣藥局首創嬰幼兒疫苗服務，六個月大即可接種。示意圖。(路透)

南灣公共衛生服務再添新里程碑。聖塔克拉拉縣近日宣布，位於聖荷西Lenzen Avenue的縣立安全網藥局（976 Lenzen Ave.），即日起開放為六個月至兩歲的嬰幼兒施打疫苗，成為全縣首間為嬰幼兒提供疫苗接種服務的藥局。過去該藥局僅為三歲以上民眾提供疫苗服務。

縣公共衛生局局魯德曼（Sarah Rudman）醫師表示，這項服務是回應家長實際需求而推出。「我們聽到許多家長反映，他們原本就診的醫療體系，今年因行政程序或成本問題，未能為嬰幼兒提供COVID疫苗接種，但嬰兒同樣需要準時完成疫苗施打，這對健康非常重要。」

她指出，縣府藥師為此主動接受額外專業訓練，在符合法規與醫療監督下，讓這項服務得以實現。

目前已有六名縣府藥師完成由Santa Clara Valley Healthcare（SCVH）小兒科護理團隊提供的進階訓練，內容涵蓋嬰幼兒健康評估、家長溝通說明，以及疫苗施打流程。藥師在魯德曼醫師的醫囑與監督授權下提供接種服務。依加州法規，一般藥局可為三歲以上兒童施打疫苗，但為更年幼的孩童接種，則需特別醫療監督與額外訓練。

SCVH小兒科護理經理安戴爾（Josephine Andales）表示，藥師們學習速度快、專業度高，「我們很高興能將這項技能傳授給他們，讓縣府整體醫療體系能接觸並服務更多家庭。Lenzen藥局目前提供的服務品質相當高。」

縣府也提醒，目前仍是接種2025年秋季流感疫苗與COVID疫苗的合適時機。所有6個月以上民眾，每年秋季都建議接種更新疫苗。在加州，這些疫苗幾乎都可由健康保險免費給付。隨著聖塔克拉拉縣呼吸道病毒（如流感與RSV）傳播趨勢上升，及早接種有助於全家在節慶期間保持健康。

公共衛生部門強調，兒童最佳的疫苗接種地點仍是其固定的兒科醫師或醫療體系；但若短期內無法安排就診，Lenzen藥局可作為替代選項，並於周一至周五提供預約服務。

