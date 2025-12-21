我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

性愛派對媽案件延宕4年開審 一名未成年人出庭作證

編譯廖宜怡／綜合報導
洛斯蓋圖「派對媽」歐康納案件本月正式開庭。（美聯社）
洛斯蓋圖「派對媽」歐康納案件本月正式開庭。（美聯社）

一名南灣婦人因為為其子及其子友人舉辦瘋狂派對、唆使男孩與參加派對的女孩飲酒和發生非自願性行為，被控數十項刑事罪名，經過四年拖延，審判日前終於全面展開。

聖荷西信使報報導，現年51歲的洛斯蓋圖（Los Gatos）居民歐康納（Shannon O′Connor）面臨20項與危害兒童相關的重罪指控，以及43項向未成年人提供酒精飲品的輕罪指控。本案本月正式開庭，法官彼得森（Elizabeth Peterson）在法庭文件中指出，審判可能持續到明年3月。

在本周庭審中，一名被稱為「無名氏11號」的證人出庭接受檢察官威利斯（Morgan Willis）詢問，以確認歐康納是否為這些非法派對的主要組織者，以及歐康納對兒童的不當迷戀是否是其犯罪原因。

信使報報導，「無名氏11號」並不是起訴文件中列出的十多名受害者之一。「無名氏11號」稱，她與「無名氏7號」和「無名氏12號」是朋友。檢方表示，「無名氏12號」受到歐康納威脅，被迫在派對中飲酒和與男孩發生性行為。

「無名氏11號」回憶說，她和十幾名男孩女孩都在歐康納的聊天群組和Snapchat簡訊群組中，歐康納利用這些聊天工具來刺探他們的性生活，並提供他們酒精飲品。

「無名氏11號」表示，事後看來，歐康納在聊天時詢問他們的性生活讓人感到奇怪，因為有些孩子在派對中發生性行為時年僅12歲。此外，歐康納為了不讓丈夫知道派對的存在，會指示男孩女孩躲在住家對面的灌木叢中，直到其丈夫離開後才讓他們進入家中。

「無名氏11號」還提到歐康納和其子女友「無名氏7號」之間的簡訊和通話內容，指出歐康納暗示「無名氏7號」，如果她不和其子發性關係，她兒子就會自殺。

被問到派對中的性行為是否是雙方自願發生的，「無名氏11號」表示，女孩們因為醉酒，看起並不具有決定願不願意的能力。

檢方稱，歐康納為了提高其子在學校的社交地位，努力塑造「酷媽」形象，早在其子上初中時，就允許他和他的朋友在其洛斯蓋圖家中飲酒。

檢方文件顯示，歐康納的兒子今年對是否要接受檢方偵訊表示猶豫時，歐康納告訴他：「你可能會毀了我整個案子，你知道吧？什麼都別做，不要去找檢察官，你瘋了嗎？」

歐康納接著於今年7月在監獄中與其子通話時，再次力阻其子不要與檢方合作。根據文件，歐康納對其子說：「不行，你不能那麼做，你得先獲得刑事責任豁免。」其子回答：「媽，他們不會害我。」

信使報表示，此案多年來屢遭拖延，原因包括歐康納更換律師、被控在監獄服刑時行為不端（包括走私毒品）及多次拒絕出庭。

周庭 聖荷西 Snapchat

上一則

巨人隊買下柯倫劇院 插旗娛樂版圖

下一則

金山商業房地產 德州買家搶購

延伸閱讀

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力

南灣領袖齊聚早餐會 展現跨界合作與社區凝聚力
霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查

霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查
聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵

聖荷西綠色補貼 從電動吹葉機改為家用熱泵
加州洛斯蓋圖節慶夜間火車12月11日開跑 燈光秀精采可期

加州洛斯蓋圖節慶夜間火車12月11日開跑 燈光秀精采可期
發語音訊息罵總統 委內瑞拉女醫遭判30年 具體內容未公開

發語音訊息罵總統 委內瑞拉女醫遭判30年 具體內容未公開

熱門新聞

奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
史丹福大學學生貝克當年為校園報撰寫一系列報導，導致校長泰西爾-拉文下台。（取自https://theobaker.info/）

他大一時扳倒史丹福校長 新書再揭大學內幕

2025-12-14 01:19

超人氣

更多 >
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重

急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡