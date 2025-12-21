影響治安 薩拉度加市民請求禁止短租

我的頻道

薩拉度加訊
薩拉度加市民請求市政府禁止短期租賃。圖為薩市街景。(Google Maps)
薩拉度加規畫委員會於日前建議市政府禁止短期租約。聖荷西信使報(Mercury News)報導，薩市規畫委員會以六比一的投票結果，建議市議會批准對違規者處以高額罰款，並要求制定明確的程序來執行對非法租賃的處罰。委員斯里達蘭（Badrinath Sridharan）投了唯一的反對票。

目前，薩拉度加市有多處房產在Airbnb和VRBO等旅遊網站上以短期租賃的形式出租。此前，市議會於10月決定由規畫委員會就此議題召開公開會議。此後，市政府工作人員起草了一份草案，旨在為允許短期租賃提供指導方針。

市政府工作人員的這份條例草案以鄰近的洛斯蓋圖市的短期租賃政策為藍本，擬允許該市約1萬1500套房屋中的5%用於短期租賃。房主若要出租其主要住所，則必須申請許可證。

社區發展總監斯旺森（Bryan Swanson）承認，允許短期租賃的主要好處，在於透過臨時居住稅和遊客可能帶來的其他消費，來增加城市收入，尤其是在2026年超級盃和世界盃即將在舊金山灣區舉辦的情況下。薩拉度加預計在即將到來的財政年度將面臨結構性預算赤字。

然而，所有在公眾評論環節發言的人，都反對在其社區或整個城市範圍內允許短期租賃。一些居民抱怨鄰居透過Airbnb或其他旅遊預訂網站出租房屋，導致諸多問題，例如喧鬧的聚會、狹窄街道和死胡同裡停滿了車以及垃圾堆積。一些居民表示，允許短期租賃會為城市帶來不必要的繁瑣程序。

一些住在私人街道上的居民要求該法律不適用於他們的區域。還有一些居民甚至提議繳納更高的稅款，以避免城市允許短期租賃。一位自1985年起就居住在薩拉度加的男士表示，允許短期租賃「改變了我們居住社區的性質」。

甚至有幾位居民指責他們社區的短期租客犯下盜竊和入室盜竊等財產犯罪。

「我們社區裡已經有太多不該出現在那裡的人了，」一位男士在公開評論環節說道，「我們不需要再引入更多。」

斯里達蘭是唯一支持允許市內短期租賃的委員，他建議允許短期租賃的住房比率可以低於5%。

