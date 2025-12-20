舊金山市最大購物中心剩零星商家 又關1商鋪

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
大型租戶Nordstrom與Bloomingdale's隨後關閉舊金山中心商場，更加速商場衰退。（美聯社）
舊金山市中心最大購物中心舊金山中心商場（San Francisco Centre）再失一戶商家。營養補充品零售商GNC門市外張貼告示指出，該店將於12月29日結束營業。截至本周二(16日)，店內部分貨架已出現缺貨情形。

GNC引導顧客前往市場街722號的另一家分店，成為近來陸續撤離該商場的眾多租戶之一。近期，服飾品牌Aritzia、H&M以及餐飲品牌Shake Shack也相繼宣布關店，並表示此舉與新業主要求清空場地、終止既有租約有關。

目前商場是否全面關閉，仍未獲官方確認。不過，零售業專家先前指出，若整體停業，可望降低水電、安保等營運成本。數據顯示，舊金山中心商場現僅剩不到20家租戶，較疫情前約200家商戶的規模，已不足一成。

該商場的前任業主Westfield與布魯克菲爾德（Brookfield）於2023年放棄經營權，理由是疫情期間人流大幅下滑。大型租戶Nordstrom與Bloomingdale's隨後關閉，更加速商場衰退。

與此同時，鄰近的聯合廣場（Union Square）則顯現復甦跡象，包括高端音響品牌Bang & Olufsen、Dandelion Chocolate以及Bourbon Steak等新商家相繼進駐，為市中心零售景氣帶來對比鮮明的另一面。

