爭議提名引發僵局 庫比蒂諾市議會對調正副市長職位

庫比蒂諾市議會五位議員由左至右分別是Sheila Mohan、王瑞光、趙良方、Kitty Moore和J.R. Fruen。(翻攝自庫比蒂諾市府)

庫比蒂諾市議會採「非傳統」方式 任命下一任市長與副市長，結果是把現有市長與副市長的職位調換。

聖荷西 信使報報導，庫比蒂諾市議會投票 決定互換市長和副市長，此前關於另一位候選人的辯論引發了公眾的強烈意見分歧。在年度市政改組中，市議會做出了一項不同尋常的舉措，互換了最高領導層職位，任命Kitty Moore為新市長，趙良方（Liang Chao）為新副市長。

此前市議員王瑞光（Ray Wang）的副市長人選提名陷入僵局。他曾突然離開市議會正在進行的會議，迫使會議結束，以避免可能違反公共會議法，因此人們對他是否能勝任副市長一職抱持懷疑態度。

新任市長Kitty Moore表示：「我期待著以審慎和關懷的態度為大家服務。我期待著富有成效且成功的一年。」庫比蒂諾市議會每年在12月的特別會議上投票選舉新市長和新副市長，市議員不得連任同一職位。

過去一年，趙良方擔任市長，Kitty Moore擔任副市長。Kitty Moore自2020年起擔任市議員，去年連任成功，此前她承諾將專注於財政問責制，並以「注重細節」的方式處理市政事務。趙良方於2018年首次加入市議會，並於2019年和2021年擔任副市長。

在會議上，大多數公眾表示支持Kitty Moore擔任市長。然而，對於誰最適合擔任副市長，公眾意見不一，討論的焦點主要集中在王瑞光身上，他在2024年的激烈競選中當選，以及他在本月初市議會會議上的做法。

在12月2日的會議上，王瑞光遠程參會，在討論一項住房項目時，他因與人爭論該議題的投票是否違反了加州 布朗法案（Brown Act），一項公開會議法，而離開了會議。該法案規定，民選機構不得就未向公眾正式通知的事項作出決定。

王瑞光認為，議程並未明確告知公眾該住房計畫將進行投票表決。當時，市府律師表示，投票表決並不違反布朗法案，但王瑞光堅持認為違反了該法案，並宣布他將離開會議，會議因而被迫結束。

王瑞光後來為他的行為道歉，但許多市民不原諒他的一意孤行，反對讓他擔任副市長。