金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

一份新城市報告指出，舊金山 市長羅偉提出的「家庭分區」(Family Zoning)計畫創造的住房數量，將遠低於規畫部門預期。這份分析報告發布，正值市議會準備於11月投票表決、是否提高舊金山北部與西部大片街區的住房建築高度與密度之際。

「舊金山紀事報」報導，這份新審計長辦公室經濟分析報告顯示，即使在最佳狀況，自Marina區到北灘(North Beach)的街區重新分區，時至2045年也僅能建成1萬4646間住房，只占舊金山根據州府規定住房規畫、於2031年需建設3萬6000間住房的40%。

這份眾所期待已久的研究報告發布，立即引發舊金山政界人士關注。市議會正忙碌規畫重新分區的細節，將對部分最具歷史意義與珍貴街區進行備受爭議的改造。支持與反對雙方都認為，這份報告證明自己的立場。

但是，報告並未改變市長辦公室的說法。

市長辦公室發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，太多家長害怕他們的孩子將來買不起房子。市長的家庭分區規畫，將有助於建造所需住房，並履行在州法律之下的義務。

報告提出兩種可能方案：一種是高成長模式，舊金山房價 將於2030年之前迅速上漲至新冠毅情之前的水平，之後以2020年之前速度成長。報告預測，除了已規畫的3199間房屋之外，還將新建約1萬4646間房屋。新增住房供應將促使租金 與房屋售價下降4.2%。模型預估，舊金山市的當地生產毛額將成長6億5200萬元，並創造4450個新就業機會。

另一種低成長模式是假設目前房價代表「新常態」(a new normal)，並將在未來20年內以全國平均上漲。時至2045年，計畫將建成8504間住房，推動房價下降2.5%。模型預測，舊金山市當地生產毛額將成長3億7300萬元，並創造2600個就業機會。

支持更積極重新分區規畫人士，可能將報告視為證據，認為重新分區規畫應更大膽。他們認為，近三年前採納州府強制要求的住房規畫以來，市府行動緩慢。

然而，對家庭分區規畫的批評者、包括社區保護主義與左翼團體組成聯盟，認為研究強化他們部分論點，也否定一些論點。一方便支持州府強制推行的土地用途改革，只是無用的理論規畫，缺乏實際資金機制以支付新建住房費用，尤其是本應占新建住房50%以上的可負擔房屋。另一方面，研究預測影響有限，重新分區將對社區造成嚴重破壞。

家庭分區規畫將重新畫分9萬2000塊地塊的用途。大部分分區將進行容積率提升，這些區域主要位在交通要道沿線，部分繁忙路口的建築高度將被限制在140英尺，少數情況下甚至會被限於240英尺。