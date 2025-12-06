我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

金山審計長報告：羅偉「家庭分區」計畫 未達加州住房目標

編譯組／綜合報導
審計長辦公室經濟分析報告顯示，舊金山市長羅偉的「家庭分區」方案遠未達加州住房目標。(取自舊金山市府臉書)
審計長辦公室經濟分析報告顯示，舊金山市長羅偉的「家庭分區」方案遠未達加州住房目標。(取自舊金山市府臉書)

一份新城市報告指出，舊金山市長羅偉提出的「家庭分區」(Family Zoning)計畫創造的住房數量，將遠低於規畫部門預期。這份分析報告發布，正值市議會準備於11月投票表決、是否提高舊金山北部與西部大片街區的住房建築高度與密度之際。

「舊金山紀事報」報導，這份新審計長辦公室經濟分析報告顯示，即使在最佳狀況，自Marina區到北灘(North Beach)的街區重新分區，時至2045年也僅能建成1萬4646間住房，只占舊金山根據州府規定住房規畫、於2031年需建設3萬6000間住房的40%。

這份眾所期待已久的研究報告發布，立即引發舊金山政界人士關注。市議會正忙碌規畫重新分區的細節，將對部分最具歷史意義與珍貴街區進行備受爭議的改造。支持與反對雙方都認為，這份報告證明自己的立場。

但是，報告並未改變市長辦公室的說法。

市長辦公室發言人盧特瓦克(Charles Lutvak)表示，太多家長害怕他們的孩子將來買不起房子。市長的家庭分區規畫，將有助於建造所需住房，並履行在州法律之下的義務。

報告提出兩種可能方案：一種是高成長模式，舊金山房價將於2030年之前迅速上漲至新冠毅情之前的水平，之後以2020年之前速度成長。報告預測，除了已規畫的3199間房屋之外，還將新建約1萬4646間房屋。新增住房供應將促使租金與房屋售價下降4.2%。模型預估，舊金山市的當地生產毛額將成長6億5200萬元，並創造4450個新就業機會。

另一種低成長模式是假設目前房價代表「新常態」(a new normal)，並將在未來20年內以全國平均上漲。時至2045年，計畫將建成8504間住房，推動房價下降2.5%。模型預測，舊金山市當地生產毛額將成長3億7300萬元，並創造2600個就業機會。

支持更積極重新分區規畫人士，可能將報告視為證據，認為重新分區規畫應更大膽。他們認為，近三年前採納州府強制要求的住房規畫以來，市府行動緩慢。

然而，對家庭分區規畫的批評者、包括社區保護主義與左翼團體組成聯盟，認為研究強化他們部分論點，也否定一些論點。一方便支持州府強制推行的土地用途改革，只是無用的理論規畫，缺乏實際資金機制以支付新建住房費用，尤其是本應占新建住房50%以上的可負擔房屋。另一方面，研究預測影響有限，重新分區將對社區造成嚴重破壞。

家庭分區規畫將重新畫分9萬2000塊地塊的用途。大部分分區將進行容積率提升，這些區域主要位在交通要道沿線，部分繁忙路口的建築高度將被限制在140英尺，少數情況下甚至會被限於240英尺。

舊金山 房價 租金

上一則

金山交通系統 下周起可刷卡付費

下一則

2026稅改將至 金山世報推稅務理財講座

延伸閱讀

劉力一出任舊金山警察局長：將補充警力、打擊槍枝暴力及毒品

劉力一出任舊金山警察局長：將補充警力、打擊槍枝暴力及毒品
舊金山市長羅偉正式任命劉力一為市警局長

舊金山市長羅偉正式任命劉力一為市警局長
羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長

羅偉任命劉力一為舊金山新任警察局長
羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　
「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

「家庭分區」計畫 讓下一代仍在金山扎根

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
圖為已經永久停業的Pho Love餐館。（Google Maps）

「摔肋排」影片引發爭議 灣區河粉餐館最終選擇關門

2025-12-03 19:37
邱信福指出，被控告的食品公司大量生產、強力行銷超加工食品，讓民眾掉進健康危機裡。（記者李怡╱攝影）

舊金山市府怒告10大食品巨頭 靠這讓全民上癮吃到生病

2025-12-03 17:54
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
離開台灣，來到舊金山灣區的陳蘭麗，在信仰中找到人生下半場。（受訪者提供）

從「葡萄成熟時」到牧師講台 歌手陳蘭麗展開人生下半場

2025-12-01 20:03

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型