Tokyo Central明年1月灣區開第2店 東灣再添日式超市

Tokyo Central明年1月在灣區開第二家店。（取材自Tokyo Central官方IG）

備受矚目的日本 超市Tokyo Central將於明年1月31日進駐艾姆瑞維爾的Bay Street購物中心，為當地帶來面積達4萬平方呎的大型亞洲食品商場，也是該市首家亞洲超市。

Tokyo Central在社群媒體上宣布新店消息，表示將提供種類豐富的日本雜貨、零食、蔬果及各式熟食，包括受歡迎的壽司與便當。店內還將設立一家定位「高檔」的日本餐廳，相關資訊預計稍後公布。

Tokyo Central的到來，是Bay Street購物中心耗資數百萬元進行整體改造計畫的一環。近年來，該露天商場積極引進新品牌，先後開出印度餐廳Pippal、漢堡連鎖Shake Shack與拉丁風味餐廳Flores Cocina & Bar等，為商場注入新的活力。

這將是Tokyo Central在灣區 的第二家分店，另一家位於庫比蒂諾。其母公司泛太平洋零售管理集團同時經營深受歡迎的日本折扣連鎖店唐吉訶德（Don Quijote）、Marukai以及南加州 的Gelson′s Markets。

Tokyo Central的到來，也被視為灣區「亞洲超市版圖」持續競爭的象徵。包括大統華（T&T）超市與大阪市場（Osaka Marketplace）等大型連鎖，都預計在2026年前陸續開出多家分店。

對於Bay Street來說，Tokyo Central的加入不僅意味著更豐富的商業內容，也代表吸引區域型客流、推動本地消費與就業的機會。

隨著開幕倒數計時，社區居民已經開始期待這家4萬平方呎的日本超市，將為東灣帶來哪些耳目一新的日式飲食文化體驗。