巴洛阿圖 將審與垃圾營運公司4年千萬元續約

巴洛阿圖市正準備與已合作16年的垃圾收運業者GreenWaste Palo Alto再續四年合約。市議會預計於下周審議這項新合約，若獲通過，GreenWaste每年將獲得平均2480萬美元的報酬，其中包括140萬美元用於車輛維修、保養與垃圾桶汰換。

GreenWaste自2009年起負責巴洛阿圖垃圾、回收與堆肥收運，並持續使用位於San Antonio Road 1237號的市有土地作為設備存放區。該地預計於明年啟用的新過渡住宅項目，土地用途的調和也成為部分議員關注焦點。

巴洛阿圖與GreenWaste的合作關係向來以價格穩定著稱。垃圾收運費用依垃圾桶容量而定，而在使用小型垃圾桶的情況下，該市用戶每月所需支付的費用普遍低於鄰近十個城市。例如，容量為20至24加侖的supersaver垃圾桶在該市每月僅需27.81美元，而周遭城市的平均價格為39.40美元。

稍大一級的32至34加侖垃圾桶在帕市月費為50.07美元，也略低於鄰近區域平均的51美元。市府統計顯示，巴洛阿圖有88%的住戶屬於這兩種垃圾桶容量級距，因此大多數居民享有相對優惠的垃圾收運成本。

然而，在大型垃圾桶的費率上，巴洛阿圖則明顯高於周邊城市。最大95至96加侖垃圾桶月費達150.22美元，對於大量廢棄物使用需求較高的家庭而言，費率差異成為一項必須考量的支出。

根據巴洛阿圖周報報導，儘管財政委員會一致支援續約，部分議員仍提出土地使用上的疑慮。位於San Antonio Road 1237號、靠近山景城的市有場址，可能可用於安置大型休旅車，以替代未來受市府管制措施影響的車居者停車需求。城市正計畫加強RV停放規範，而該地若具備潛在用途，應納入整體規畫考量。

市議會將於12月8日討論禁止報廢或無法行駛車輛停放街道的條例，作為更全面RV管制及車居族群社會服務規畫的第一階段。