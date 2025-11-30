聖縣地檢長：「A提案」應該用於公共安全

根據「信使報」（Mercury News）報導，聖塔克拉拉縣地檢長（Santa Clara County District Attorney）羅森（Jeff Rosen）選舉日前幾周宣布支持A提案（Measure A）時曾表示，他理解雖然銷售稅增加所籌資金未必會用於公共安全（public safety），但能避免進一步削減開支。

如今他似乎在收回此前的言論，譴責縣官員提議將全部稅收用於醫療保健服務。

8月初縣縣議會召開特別會議將A提案列入11月選票時，縣行政長官威廉斯（James Williams）曾強調：Medicaid 報銷是聖塔克拉拉谷醫療保健機構最大的單一收入來源，而川普的立法將在未來十年大幅削減這項聯邦資助的醫療保險 計畫，導致該縣面臨約10億美元的資金缺口。

威廉斯在會上稱此次削減「史無前例」，並表示對本縣構成「嚴重威脅」。他主張通過A提案，即提高五分之八美分的銷售稅，來保障縣民賴以生存的醫療服務。

羅森本周將公共安全資金來源變動歸咎於投票 提案措辭變更。今年8月自由意志主義者（Libertarians）團體提起的訴訟促使縣官員修改文本，在銷售稅增收支持的「關鍵地方服務」（critical local services）中新增了公共安全項目。

羅森承認自己支持該提案是考慮到若A提案失敗，連鎖削減將對公共安全項目造成的影響，暗示擔心其部門可能面臨預算困境。

威廉斯則始終力推該銷售稅提案，稱其是維持縣內四家公立醫院及15家診所服務的關鍵。

「我們從一開始就明確表態，A提案被列入選票是為了應對聯邦Medicaid計畫史無前例的近萬億美元削減，」威廉斯強調。「這對本縣機構意味著每年醫療服務收入將減少逾10億美元。」

縣官員尚未公布下財年預算提案，但預計將於2月對現行預算進行年中調整，其中可能包含削減醫療系統2億美元的計畫。羅森指出，各部門負責人已看到初步提案中涉及公共安全領域的削減方案，他稱此舉「嚴苛且危險」。這位地檢長過去曾因辦公室預算問題與縣領導層發生過正面衝突。

羅森表示，雖然他並未對銷售稅措施展開調查，但他一直在研究資金的多種用途，「我要確保選民的意願得到尊重，」他說。

關於預算問題，威廉斯強調其「核心目標是最大限度減輕本縣各機構的削減幅度」。「早在聯邦撥款削減前，我們已面臨普通基金赤字，這確實將對全縣機構產生連鎖影響。」 他補充道。