聖荷西推線上「本地購物指南」 邀居民假日季走入街區

聖荷西政府推出線上購物地圖，指引居民和遊客消費。（聖荷西政府官網）

在假日購物季逐漸升溫之際，聖荷西 市政府推出全新企畫，透過線上「本地購物指南」（Shop Local Guide），號召居民與訪客在11月29日「小型商家星期六」（Small Business Saturday）及整個假日季支持本地與小型商家。市府期盼藉此帶動街區人流、促進多元社區經濟，並強化聖荷西作為灣區 節慶旅遊目的地的吸引力。

由市府經濟發展與文化事務辦公室打造的購物指南網站已收錄逾300家商家，涵蓋獨立零售店、咖啡 廳、餐廳、書店、甜點店、工作坊、藝術空間與文化體驗活動。商家分布於13個特色商業區，包括市中心、日本城、Willow Glen、小西貢、The Alameda、Alum Rock Village、Luna Park等，讓消費者能依照興趣與地區探索不同風貌的在地街區。

市府指出，今年的推廣活動與Visit San Jose、當地商會、商業協會與文化團體合作，透過線上故事介紹、主題地圖與節慶活動串聯，協助居民規畫以「走讀方式」探索聖荷西，在餐飲、購物與文化活動中享受更具地方感與節慶氣氛的體驗。

「這項指南不只是購物清單，更是鼓勵居民走入各個社區、重新認識城市的一種方式。」市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）表示，小型商家是聖荷西城市經濟的根基，多元街區也因這些商家的存在而充滿活力。「每當更多人走入這些街區，商業動能就會被帶動，而這也讓整個城市的經濟循環更加健全。」

根據市府引用的2024年全國研究報告，84%的小型商家業主表示「小型商家星期六」對他們的生意比過去更加重要，比率比前一年（48%）大幅上升。調查也顯示，85%消費者表示今年假期願意優先支持本地商家，並認為此舉對社區具有實質正面影響。

市長馬漢（Matt Mahan）強調，本地消費的重要性不僅在於經濟層面，也連結著城市的文化與人情。「假日購物壓力大時，人們常會直接點選立即購買，但每一次選擇本地商家，我們支持的是鄰居的夢想、一個家庭的生計、也是街區延續活力的基礎。」他說，「這些創業者會贊助學校募款活動、舉辦社區市集、參與慈善行動，他們是聖荷西的生命力來源。」

市府提醒，假日期間除了購物外，各商業區也將有市集、藝術展演、燈飾活動與社區慶典。透過本地購物指南，居民可一次掌握各街區的亮點與行程，將購物與城市探索融合成更具節慶感的體驗。

市府希望，透過今年的活動，讓更多居民在支持本地商家的同時，也重新看見聖荷西多元文化、街區故事與城市特色。