加州垃圾量每年4000萬噸 科學家籲落實回收護地球

記者江碩涵╱聖荷西報導
每年11月中是「美國回收日」，提醒民眾無論回收一個易開罐或堆肥一個蘋果核，都能為造福地球與未來世代帶來巨大影響。(CalRecycle提供)
每年11月中是「美國回收日」，提醒民眾無論回收一個易開罐或堆肥一個蘋果核，都能為造福地球與未來世代帶來巨大影響。加州資源回收與再生部（CalRecycle）高級環境科學家Sue Vang分享她身為亞裔與太平洋島民（AAPI）家庭的一分子，如何透過回收減少浪費，造福地球及後代子孫。

根據加州資源回收與再生部統計，加州人每年丟棄約4000萬噸的物料，當食物殘渣與飲料容器被送入垃圾填埋場時，不僅浪費寶貴資源，還釋放導致乾旱與野火的氣候污染物，若能正確回收與堆肥，可減少垃圾與污染、節約有限的自然資源、保護氣候環境，以及為孩子創造更健康的未來。

Sue Vang分享，她身為AAPI家庭的一分子，從她的父母身上學習到很多善用資源、尊重環境的方法，像是廚房裡的每種食材都被充分利用、食品包裝容器清洗乾淨後可再使用、穿破的衣服透過縫補能繼續再穿，小尺寸衣服送給親友等。

而一般家庭也能透過三個簡單方法，改變生活無形中的浪費。

一、回收瓶罐：確保這些瓶罐及其他帶有加州回收值（CRV）標識的飲料容器（現在包括葡萄酒和烈酒瓶）回收前是乾淨且乾燥的，民眾可在加州 1300 多個回收點兌換現金，地點詳情可上網站RecyclingReimaginedCA.com/cash-for-crv查詢，也可把這些容器投入路邊的藍色桶中回收。

二、廚餘堆肥：別再把水果蔬菜皮、咖啡渣、蛋殼、骨頭或剩飯丟進垃圾桶，可把廚餘放進綠色桶中，讓這些殘渣轉化為富含營養的肥料或再生能源，而不是釋放溫室氣體的垃圾。民眾可在廚房中準備一個盒子來隨時收集廚餘，或將廚餘冷凍保存，等每周路邊收集日再傾倒。想知道更多廚餘與堆肥建議，可上網RecyclingReimaginedCA.com/curb-your-food-scraps/查詢。

三、優先減廢和再利用：對地球最有利的做法是一開始就避免製造垃圾，選擇可重複使用的袋子、瓶子和容器；優先購買可修復、可再用的或由回收材料製成的商品。

加州資源回收與再生部鼓勵民眾，每天在家中、學校與社區內做回收，每一個回收的容器、每一份堆肥的廚餘、每一個重複使用的袋子，都讓大家向更清潔的加州邁進一步。

