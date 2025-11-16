可口可樂首推節慶限定口味

我的頻道

記者龔玥／聖荷西報導
可口可樂推出Holiday Creamy Vanilla口味。（取材自walmart官網）
可口可樂公司11月公布節慶新驚喜，推出暌違五年的全新限量節日風味，Coca-Cola Holiday Creamy Vanilla（假日香草奶霜可樂）。官方表示，這款新品在經典可樂口感中加入柔滑香草奶霜風味，為消費者帶來「舒心、清爽與節慶喜悅的節日感受」。

可口可樂指出，新口味「以經典可樂為基底，融合順口綿密的香草奶霜，呈現節慶的溫暖與歡樂」。這款風味的創作理念是「捕捉節日中最簡單的幸福時刻」、「柔順、奶香的香草風味替經典可樂增添一絲溫暖，使人能在繁忙節奏中稍作停留，連結彼此，細細感受節日氛圍。」

新品將提供含糖版與無糖Zero Sugar版本。含糖版每12盎司含150卡路里、42公克糖；無糖版則為零卡、零糖，符合不同飲食偏好的消費者需求。可口可樂表示，雖然新口味維持經典紅色包裝元素，但瓶罐外觀加入以香草奶霜為靈感的節慶色彩，更貼近其柔和順滑的風味特色。

假日香草奶霜系列自11月起陸續上市，消費者可於各大零售商店購買12盎司12入罐裝與20盎司瓶裝，亦可於線上選購。此外，可口可樂也宣布，2公升大瓶裝（僅含糖版本）由Walmart獨家販售。

官方指出，今年推出的節慶限定口味，希望成為民眾在節日餐桌、家庭聚會與年末慶祝活動中的全新亮點，陪伴消費者進入溫馨的假日季節。

